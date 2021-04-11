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Muğla'da Rus turist kafilesini taşıyan yolcu uçağı havalimanında "su takı"yla karşılandı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan 212 yolcuyla havalanan Azur Havayolları'na ait uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Rus turistlere, bölgeye bu sezon ilk kez kafile halinde gelmeleri dolayısıyla pistteki itfaiye ekiplerince "su takı" gösterisi sunuldu.

İlk Rus kafilesi Bodrum'a geldi! - haberler
İlk kafile Bodrum'a geldi!
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AA

Muğla'da, Rusya'dan gelen turistleri taşıyan uçak, havalimanında "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Uçaktan inen turist kafilesi, gerekli işlemlerin ardından tatil yapacakları Bodrum ilçesine gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanı'nda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Salgın tedbirleriyle hizmet verdiklerini belirten Kayaoğlu, "Milas-Bodrum Havalimanı, 'Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı tarafından oluşturulan protokolü imzaladı. Pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyince oluşturulan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu da aldık." diye konuştu.

Kayaoğlu, bu sezon dış hat uçuşlarında geçen yıla oranla artış yaşanmasını umduklarını ifade etti.

SU TAKI NEDİR, HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

İki itfaiye aracının karşılıklı olarak su sıkması ve uçağın oluşan bu su gösterisinin altından geçmesi ile tamamlanan bu seremoni “su takı–su selamı (Water Salute)” adıyla bilinmektedir.

Peki su takı hangi durumlarda yapılır?

Havalimanı’na ilk kez iniş yapan bir havayolu şirketi için,
Ticari olarak ilk kez uçuş yapan bir uçak için,
Uçağın kaptan pilotu veya ATC ( Hava Trafik Kontrolörü) emekliye ayrıldığı zaman,
Havayolu şirketi belirli bir havaalanından son uçuşunu yapıyorsa,
Önemli şahsiyetleri ya da devlet adamlarını onurlandırmak için

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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