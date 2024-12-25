Muhalefet asgari ücret için ne dedi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak net asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Kararın ardından muhalefet temsilcilerinden tepkiler geldi
2025 yılı net asgari ücreti yüzde 30'luk artışla 22.104 TL oldu. İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ karar toplantısına katılmazken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız" açıklamasında bulundu. Yeni asgari ücretin belli olmasının ardından muhalefet temsilcileri açıklamalarda bulundu.
İşte X hesaplarından yapılan açıklamalar:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türk-İş yönetimini tebrik ederek şunları söyledi:
"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır.
Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar.
Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun.
Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "asgari ücrette ek artış sağlayın" çağrısında bulunarak sözlerine şöyle devam etti:
"Hükümet bu akşamki kararıyla 9 milyon asgari ücretli çalışan ve aileleriyle resmen alay etmiştir. 22.104 lira İstanbul’da sadece 1 aylık kira parası bile değildir. Belli ki sorumluluk bize düşmektedir. İBB olarak Sosyal Yardımlar bütçemizde ciddi oranda artışa gitmemiz gerekecek. Gerçeklerden ve halktan kopan Cumhurbaşkanı’na 2 önerim var. Çok sık kullandığınız “kararname” kozunu hemen yarın kullanın ve asgari ücrette ek artış sağlayın. Ayrıca belirlenen rakamın 6 aylık olduğunu ve 6 ay sonra yeni bir düzenleme yapılacağını müjdeleyin. Kötü ekonomi politikalarınızın faturasını millete ödetmeyin."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "TÜRK-İŞ’in belirlediği rakamlara göre açlık sınırına denk gelen bir asgari ücreti, asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir topluma layık görmek gerçek anlamıyla zulümdür" ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz" yorumunda bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce X hesabından, "Ehliyete, pasaporta, MTV’ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam!
Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı!" dedi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL!" diyerek şunları söyledi:
"İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak!
TV programlarında, bu rakamın 'çok bile' olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, 'Mazlumun ahı, indirir Şah’ı' diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum."