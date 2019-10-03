Muhallebi tarifi, nasıl yapılır?

Muhallebi sütlü tatlılar arasında bilinen bir tatlıdır. Özellikle çocuklar için çok fazla tüketilmesi kalsiyum açısından fayda sağlamaktadır.
Muhallebi Tarifi Malzemeleri:
- 4 bardak süt
- 1 su bardağı şeker
- 1 yemek kaşığı margarin
- 1 çay bardağı buğday nişastası
- 1 paket vanilya
Muhallebi Tarifi Hazırlanması:
- Bir tencerede; nişasta süt ve şeker karıştırılarak kaynatılır.
- Göz göz olmaya başlayınca içerisine margarin atılır. Ocağın altı kısılarak bir kaç dakika kaynamaya bırakılır.
- Ocaktan alınarak vanilya eklenir topaklanma olması halinde mikserle karıştırılır.
- Kaselere dökülür ve üzerine isteğe göre tarçın, ceviz serpilerek servise hazır olur.
- Afiyet olsun!
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