Muhammed Bayo, Gaziantep FK’da!

Transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, santrafor mevkiine önemli bir takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Muhammed Bayo’yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni transfer Muhammed Bayo, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Transferle ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Lille'de forma giyen Mohamed Bayo'nun kiralık transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Mohamed Bayo, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz’ın da katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllık kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Mohamed Bayo’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.