Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester United'ı satın almak istediği iddia edilmişti.

Suudi yönetiminden The Sun'ın iddiasına yalanlama geldi. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Turki Alshabanah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çıkan haberler için 'tamamen yanlış' ifadesini kullandı.

ABD'li Glazer ailesi Manchester United'ı 14 yıl önce yaklaşık 1 milyar gibi bir bedelle satın almıştı. Bugünkü piyasa değeri 3.2 milyar dolar olan İngiliz ekibine, Suudi kraliyet ailesinin 4.9 milyar dolar teklif ettiği öne sürülmüştü.

Daha önce de Suudi kraliyet ailesinin Manchester United'a yönelik ilgisiyle ilgili haberler yapılmış ancak Kaşıkçı cinayetinin ardından yaşanan diplomatik krizin olası bir teklifin önüne geçtiği belirtilmişti.

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Manchester United'a olan ilgisinin finansal bir yatırımdan daha çok Riyad'ın Avrupa'daki nüfuz alanını genişletecek önemli bir halka ilişkiler hamlesi olacağı yönünde yorumlar yapılmıştı.

Bilindiği gibi Suudi Arabistan'ın en önemli müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri, Manchester City yönetiminde, Körfez ülkeleriyle ilişkileri gergin olan Katar ise Fransız ekibi PSG'nin yönetiminde önemli şekilde söz sahibi konumda bulunuyor.