Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu nereli ve kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuy

Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurmuştu. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Muhammed Kerem Aktürkoğlu kimdir? Kerem Aktürkoğlu nereli ve kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu hangi mevkide oynuyor?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998'de İzmit, Kocaeli'de doğdu. Sol Kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Futbola 2011 yılında Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Daha sonra Hisareynspor'a ardından da Medipol Başakşehir altyapısına geçti. 2016-17 sezonunda 3. Lig takımlarından BB Bodrumspor'a kiralandı. Burada toplam 28 maça çıkan futbolcu 4 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda 3. Lig takımlarından Karacabey Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Takımıyla 34 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. 2019-20 sezonunda bir başka 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'la anlaşan futbolcu, 34 maçta sergilediği 20 gol 1 asistlik performansıyla kulübünün en skorer ismi olmayı başardı ve takımının 2. Lig'e yükselmesine doğrudan katkı sağladı.

2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ₺ kazanacak.