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Muharem İnce: Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz" dedi

Muharem İnce: Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var
İnce: Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkez binası açılışında konuştu. Genel Başkan olarak ilk kez kameralar karşısına geçen İnce, vaatlerini sundu, ilkelerini anlattı.

İnce, "Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz. Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız" dedi.

İnce, logonun çalıntı olduğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi, "Onlarınki de, sizinki de yuvarlak diyorlar. İnsan kafasını kare mi çizelim" ifadelerini kullandı. İnce, logonun 7 bölge insanının kucaklaşmasını temsil ettiğini belirtti.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINAMAYANI PARTİDE İSTEMİYORUZ"

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız. Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz.

Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek. Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali'nin yüreği olacak önce yüreği. 2 ay sonra herkes görecek meydanları. Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var.

Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız.

"LOGOMUZ 7 BÖLGE İNSANININ BİRBİRİNE SARILMASINI ANLATIYOR"

7 spiral, 7 bölgeyi temsil ediyor. Aynı mavinin altında 7 coğrafi bölgenin birbirine sarılmış insan figürü. Neden rengimiz mavi? İlhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz. Onun için rengimiz mavi. Mavi, baş harfi M. Memleket. İkinci harf A. Adalet, sonra işsizse iş. Orada bir döngü var o da, dönüşümü anlatıyor. Türkiye'yi değiştireceğiz. 3D'yi öneriyoruz. Dürüst, denetlenebilir, dijital devlet. Nazar boncuğu var ortada, kötülükleri def eden göz. Hoşgörü gözü. Birliktelik gözü. Bilgelik gözü. Gönül gözü. Bu toprağımıza, bayrağımıza, ocağımıza, bereketimize sahip çıkmak için buradayız. Gelenekten geleceğe mavi Türkiye'yi yücelteceğiz. Onların logosu da yuvarlak, insa kafasını kare mi çizeceğiz ya..."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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