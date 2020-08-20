Muharrem ayı namazı merak edilen konu oldu. Muharrem ayı namazıMuharrem ayı namazıMuharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de 'Haram Aylar' olarak ifade edilen mübarek bir aydır. Bu sene Muharremin başlangıcı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü oldu. Bugün kılınacak namaz var. Bu konuyla alakalı "Muharrem ayı namazı kaç rekattır?" Sorusu merak ediliyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2020? HİCRİ YILBAŞI

1 MUHARREM 1442 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1442 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ

MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK NAMAZ:

Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır:

“Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...

4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ

yapılır.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

- Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.

- Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

-* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)