AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSELER

Muharrem ayının 10. günü "Aşure günü" olarak kabul edilir. Nitekim "aşure" Arapça 10 demektir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir. İbn Abbas r.a. ise bu konuyu şöyle ifade etmiştir:

Rasulullah s.a.v. Medine'ye gelince yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara

Bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki:

"Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun'u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları'nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah'a şükretmek için bu orucu tutuyoruz"

"Ben Musa'ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını söyledi". (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

Rasulullah (s.a.v.) Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem'in sadece 10'unda değil, yahudilerle aynı olmaması için bir gün öncesine ya da sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buharî, Savm, 69)