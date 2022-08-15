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Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2022 Muharrem Ayı bitimi hangi güne denk geliyor?

Ağustos ayının sonuna gelinmesiyle beraber Muharrem ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Müslümanlar için önemli günlerden olan aşure günü bolluk ve bereketin simgesi olarak ön plana çıkmaktadır. Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen aşure ayı ne zaman bitiyor, tatlı en son ne zaman yapılır?

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  • Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2022 Muharrem Ayı bitimi hangi güne denk geliyor?

    Müslümanlar tarafından hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının bitişine kısa bir süre kaldı. Dört aydan biri olan muharrem ayının sona ermesine yakın ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için tüm detayları sizler için bu haberimizde derledik. Peki Muharrem ayı ne zaman sona eriyor, yerine getirilmesi gereken ibadetler neler? İşte haberimizin ayrıntıları...
  • Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2022 Muharrem Ayı bitimi hangi güne denk geliyor?

    AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSELER

    Muharrem ayının 10. günü "Aşure günü" olarak kabul edilir. Nitekim "aşure" Arapça 10 demektir.

    Hz. Muhammed (s.a.v.) 10 Muharrem'de birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir. İbn Abbas r.a. ise bu konuyu şöyle ifade etmiştir:

    Rasulullah s.a.v. Medine'ye gelince yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara

    Bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki:

    "Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun'u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları'nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah'a şükretmek için bu orucu tutuyoruz"

    "Ben Musa'ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını söyledi". (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

    Rasulullah (s.a.v.) Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem'in sadece 10'unda değil, yahudilerle aynı olmaması için bir gün öncesine ya da sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buharî, Savm, 69)
  • Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2022 Muharrem Ayı bitimi hangi güne denk geliyor?

    DİYANET'E GÖRE MUHARREM AYINDA TAVSİYE EDİLEN İBADETLER NELER?

    "Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

    Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

    Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

     Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir."
  • Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2022 Muharrem Ayı bitimi hangi güne denk geliyor?

    MUHARREM AYININ ÖNEMİ?

    Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

    Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

     Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
  • Muharrem ayı ne zaman bitiyor? 2022 Muharrem Ayı bitimi hangi güne denk geliyor?

    MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

     Aşure dağıtımı muharrem ayının son gününe kadar yani 27 Ağustos 2022 Cumartesi gününe kadar dağıtım yapılabilir.

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