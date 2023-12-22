CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı. Muharrem Erkek Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Cevatpaşa İlkokulu, Merkez Ortaokulu ve Çanakkale Lisesi'nde okudu. 1986 yılında Çanakkale Lisesi'nden mezun olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi.

Muharrem Erkek, 31 Ağustos 1969 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Türk siyasetçi ve avukattır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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1993 yılında avukatlık stajını Çanakkale Barosu'nda yaptı. 1994 yılında askerliğini Balıkesir'de disiplin mahkemesinde kısa dönem olarak tamamladı. 1994 yılında Çanakkale'de serbest avukat olarak iş yaşamına adım attı. Mesleğini icra ederken birçok sivil toplum örgütünde de görev aldı.

2000-2002 döneminde Baro yönetiminde görev yaptı. 2004 ve 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde CHP'den Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

27. dönem CHP Çanakkale milletvekili adayıdır.