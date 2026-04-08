        Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında karar | Son dakika haberleri

        Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında karar

        Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 14 sanığın yargılandığı davada, karar açıklandı

        Giriş: 08.04.2026 - 19:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sosyal medya kumpası" davasında karar

        Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. ile taraf avukatları katıldı.

        Hakim, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, son söz için taraflara söz verdi.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin faili olmadıkları suçlardan yargılandıklarını ve suçsuz olduklarını öne sürerek müvekkillerinin beraatını istedi.

        Tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

        Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Arkan G., Mehmet G., Mustafa Ç., Salim Faruk K., Gülsün A., Kadir A., Murat T., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K'nın "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

        Ayrıca mahkeme, sanıklar Mehmet G., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T. ve Mehmet Ali C. hakkında Muharrem İnce'ye "hakaret" suçundan açılan davanın ön ödemeye tabi olması ve sanıkların ödemeyi yapmış olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

        İDDİANAME

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sahte dekonta ilişkin soruşturma kapsamında 12 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor. İddianamede, sanıkların, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Öte yandan sanıklar hakkında farklı mahkemelerde açılan dosyalar birleştirilmiş ve Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık sayısı 14 olmuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        'Suça Sürüklenen Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!