Reuters

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün yaptığı açıklamada ABD'nin muhasebe standartlarına uymayan Çinli ve diğer yabancı ülke şirketlerinin 2021 yılı sonundan itibaren ABD borsalarından çıkarılacağını açıkladı.

Mnuchin ve diğer yetkililer geçen hafta ABD Sermaye Piyasası Kurumu'nun Çinli şirketlerin ABD'li şirketlerle aynı standartlara sahip olması i çin adım atması tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiye Trump yönetiminin kendi tabiriyle dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki dengesizlikleri düzeltmek için başlattığı hamlenin bir parçası konumunda.

İki ülke arasındaki gerilim geçen aylarda Çin'in koronavirüs salgınını ele alışı, Hong Kong ve insan hakları konuları nedeniyle tırmanmıştı.