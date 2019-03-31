Muhittin Böcek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerin ardından en çok aranılan isimlerin başında yer aldı.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1962 yılında Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Yükseköğrenimini Halkla İlişkiler ve İktisat bölümlerinde tamamladı. 25 yıllık siyasi kariyerinin içerisine Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans mezuniyetini de ekledi.

Vatani görevini Samsun Askeri Hastanesi’nde yapan Muhittin Böcek, zirai üretim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin içerisinde yer aldı ve 1994 - 1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.



18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu ve %27 oy alarak seçildi. Kentleşme adımları atan Konyaaltı İlçesi’ne çalışmalar yapan Böcek, önemli çalışma döneminin ardından, 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday oldu ve ikinci döneminde %50’nin üzerinde oy alarak yeniden seçildi.

Konyaaltı Belediyesi’ndeki 10 yıllık başarılı çalışmaların ardından, 29 Mart 2009’da %60 oy oranıyla bir kez daha belediye başkanı seçildi. Son olarak, 30 Mart 2014 seçiminde başarı sağlayan Böcek, Antalya Merkez’de dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu.



Siyaset hayatı boyunca 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB),Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.



Böcek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi.