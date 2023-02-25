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Muhlis Asan vefat etti

Muhlis Asan, hayatını kaybetti. Asan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 40 gündür yoğun bakımda bulunuyordu

Muhlis Asan vefat etti
HABERTURK.COM

Muhlis Asan, 16 Ocak’ta ‘Unutma Bizi’ adlı tiyatro oyununun galasında rahatsızlandı.
O anlarda kalp krizi geçirdiğinin farkına varmayan Asan, bir süre sonra kendini iyi hissetmediğini belirterek arkadaşlarına, “Kendimi iyi hissetmiyorum, oyuna kalamayacağım” diyerek salondan ayrıldı. Oyunu izleyemeden evine döndükten sonra rahatsızlığının artması üzerine ablası tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muhlis Asan’ın 7 dakika boyunca duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakıma alınan Asan, önlem amaçlı olarak uyutuldu.

Muhlis Asan, her gün öğlen saatlerinde uyandırılarak sağlık durumu kontrolden geçirildi. Asan, doktorlarının 40 günlük çabasına rağmen bugün akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MUHLİS ASAN KİMDİR?
1958'de Iğdır'da dünyaya gelen Muhlis Asan, ilk profesyonel oyunculuk kariyerine 1976'da 18 yaşındayken Erkan Yücel’in Ankara Halk Tiyatrosu bünyesinde başladı.

Muhlis Asan, 'Hamdi Ne Umdu Ne Buldu', 'Halkın Gücü', 'Deprem' ve 'Zulüm' gibi oyunların yanı sıra 1982 ve 1986 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda 'Alman Gelin' ve 'Yıl 1921' oyunlarında sahneye çıktı. Zafer Diper’e ait Bizim Tiyatro’da ise 'Woyzeck Oyunu', Müjdat Gezen’le 'Gırgıriye Müzikali', Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu, 'Ne Yazık ki Namuslu' ve 'Sarı Çizmeli Oyunları'nda da rol aldı.

Muhlis Asan'ın rol aldığı TV dizileri;
1987 – Elif Ana – Ayşe Kız
1987 – Mesela Muzaffer
1992 – Mahallenin Muhtarları
1993 – Evlere Şenlik
1993 – Saygılar Bizden (Ağa’nın Adamı)
1994 – Hangimiz Eşek
1998 – Dış Kapının Mandalları
1998 – Utanmaz Adam
1999 – Bücür Cadı (Akif)
1999 – Hicran
1999 – Kurtlar Sofrası
1999 – Küçük Besleme
1999 – Çarli (Soyguncu)
2000 – Hırsızın Oğlu (Köfteci Cemil)
2000 – Yedi Numara (Vefa Mundar)
2000 – Üvey Baba (Musa)
2001 – Yılan Hikayesi (Bakkal)
2002 – Derya & Deniz (Beşik Kertmesi)
2002 – En Son Babalar Duyar (Nuri)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2004 – Hayatın İçinden (Kapıcı)
2008 – Arka Sokaklar
2008 – Akasya Durağı
2013 – Aşk Emek İster (Necip Usta)

Muhlis Asan'ın rol aldığı sinema filmleri;
1984 – Kaşık Düşmanı (Köylü)
1986 – Asiye Nasıl Kurtulur (Lokantacı)
1986 – Cilalı İbo Maceralar Peşinde
1986 – Kıratlı Süleyman
1986 – Üç Halka Yirmibeş (Ziya)
1987 – Hasret (Ufaklık)
1987 – Çark (İşçi)
1990 – Benim Sinemalarım
1990 – Camdan Kalp (Otel Katibi)
1991 – Umut Hep Vardı (Bektaş)
1992 – Kurşun Adres Sormaz (Kan Davalı)
1993 – Hayat Kavgası (Satıcı Niyazi)
1993 – Rumuz Sev Beni
1993 – Uzun Gece / Eshab-ı Kehf (Debernuş)
1993 – İbrahim Gülşeni Hz. (Yahya)
1994 – Garip Bir Kolleksiyoncu (Hulusi’nin Akrabası)
1995 – Böcek (Garson)
1995 – Sen Başkasın (Köylü)
1997 – Ah Nalan Ah (Pavyon Müşterisi)
1997 – Kolsuz Bebek (Murteza)
1997 – Çökertme
2000 – Abuzer Kadayıf
2000 – Bedel
2000 – Muhallebicinin Oğlu (Sedat)
2001 – Fotoğraf (Postacı)
2002 – Sır Çocukları (Kan Davalı)
2003 – Ah İpliler Vah İpsizler (Bekçi)
2006 – Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi (Görevli)
2008 – Fırtına
2008 – Öldür Onu (Şerif)
2014 – Madımak: Carina’nın Günlüğü (Aziz Nesin)
2014 – İçimdeki İnsan (Çaycı Ahmet)
2015 – Demir Atlı Gringo
2015 – Mavi Gece
2015 – Türk Lokumu
2016 – Oldu mu Şimdi? (Himmet)
2017 – Aşka Geldik (Musti)
2017 – Çılgın Kolej

1998'de 'Utanmaz Adam' dizisi ve 2008'de 'Fırtına' isimli sinema filminin oyuncu seçimlerinde cast direktörü olarak görev almıştır. 'Ayrıca Hanım', 'Benim Sinemalarım' ve 'Camdan Kalp' adlı sinema filmlerinin ise yapım ekibinde yer aldı.

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