19 Ekim Muhtarlar Günü tüm yurtta kutlandı
19 Ekim Muhtarlar günü tüm yurtta törenlerle kutlandı. Muhtarlık teşkilatının demokrasinin önemli yapılarından olduğunu vurgulayan muhtarlar, haklarının güvence altına alınması için "Muhtarlık Kanunu"nun çıkartılmasını istedi
19 Ekim Muhtarlar günü tüm yurtta törenlerle kutlandı.
İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, muhtar dernekleri ve federasyonu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Gülay Pekcan, törendeki konuşmasında muhtarlık teşkilatının demokrasinin önemli yapılarından olduğunu söyledi. İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin de muhtarlar olarak çok büyük bir aile olduklarını kaydetti. Konuşmaların ardından tören sona erdi.
"19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında Samsun'da tören düzenlendi. İHA'nın haberine göre, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İlkadım Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Berna Macit Çokgezen, muhtarlar adına basın açıklamasını okudu.
En büyük isteklerinin muhtarlık kanunu olduğunu belirten Berna Macit Çokgezen, "Bizler 195 yıldır süre gelen muhtarlık kurumunun, 100 yıllık Köy Kanunu ve 80 yıllık Mahalle Kanunu ile çözüm üretmeye çalışan temsilcileriyiz. Geçmişte iletmiş olduğumuz taleplerimiz dikkate alınıp çözüm üretilmeye çalışılmış, bazı haklarımızda iyileştirmeye gidilmiştir fakat Muhtarlık Kanunu çıkarılmadan 80-100 yıllık kanunlarla haklarımız güvence altında değildir. Muhtarlık görevi, temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mühründen alan siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Doğrudan demokrasinin tek örneğidir. Muhtar, halkın gözünde devlet, devletin gözünde de halktır. Depremlerde, salgınlarda, yangınlarda ve sellerde devletin verdiği her görevi canla başla yerine getiren biz muhtarlar, devletimize ve milletimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bir sonraki Muhtarlar Günü’nde Muhtarlık Kanunu’nu kutlamak dileği ile görevi başında şehit edilen muhtarlarımıza ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Samsun'daki kutlamalar daha sonra muhtarların valilik, belediye ve şehitlik ziyaretleri sürdü.
Malatya'nın Darende ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla görev yapan muhtarlar için tören düzenlendi. AA'nın haberine göre, Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve beraberindeki muhtarlar, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Başkan Çelik, muhtarlar devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.
Muhtarların milli iradenin birer temsilcisi olduklarını dile getiren Çelik, “Demokrasinin temel taşı milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarıdır. Manevi sorumlulukları bir o kadar ağır olan bu güzide insanlar halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile görevlerini yapmaktadırlar. Çevresindeki sorunları büyüten değil çözüm üreten ve dertlerine derman olmaya çalışan muhtarlar, yaşadıkları yere huzur taşıyan gönül elçileri olarak her zaman saygıyla anılacaktır. Devletimizin ‘19 Ekimi Muhtarlar Günü’ yaparak böyle anlamlı bir jest yapması bizleri oldukça mutlu etmiştir" dedi.
Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Tören sonrası muhtarlar, Kaymakam Şeref Gülyer'i makamında ziyaret etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 19 Ekim ‘Muhtarlar Günü' dolayısıyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde Yıldırım'daki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İHA'nın haberine göre, programa İlçe Kaymakamı Metin Esen, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, muhtarlar ve aileleri katıldı. Parlayan bir Yıldırım hedefi ile Yıldırım'daki muhtarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarlara teşekkür etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak bu programı organize eden Başkan Oktay Yılmaz'a tüm muhtarlar adına teşekkür etti. Program sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. AA'nın haberine göre, Demokrasi Meydanı'ndaki törende Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İzgüden, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, muhtarların devletin ilk kademesinde önemli görev yapan kişiler olduğunu belirtti. Törene, Kaymakam Mehmet Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ile muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. Törenden sonra İslahiye Kaymakamlığı tarafından katılımcılara kahvaltı verildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören ile kutlandı. İHA'nın haberine göre, Efelerli muhtarlar Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu ve ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kuyucular Mahallesi Muhtarı Muzaffer Ergün, "1829 yılından bu yana köklü bir maziye sahip olan muhtarlık müessesesi, demokrasimizin kuşkusuz en önemli yapı taşlarından birisidir. Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ihtiyaçlarını karşılamada halkın devlet kurumları ile ilişkilerinde rolü oynayan oldukça önemli bir vazifeye sahiptirler. Halkımızın ferah bir hayat sürebilmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında adeta köprü vazifesi gören, yerelde kamu hizmetlerini hızlı ve etkin bir biçimde halkımıza ulaştırma çabası içerisinde olan ve bu ulvi görevleri başarıyla yerine getiren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.
Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu ve Efeler ilçesinde görev yapan muhtarlar katıldığı tören, muhtarların günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Aydın'ın Söke ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi. İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı. Söke Muhtarlar Derneği'nin çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Güneyyaka Muhtarı Ali Çıtak yaptı. Dernek Başkanı Ali Çıtak konuşmasında muhtarların devlet ve halk arasında önemli bir köprü, hizmet noktasında yerel yönetimlerin temel taşı olduğunu ifade etti. Ellerinde Türkiye Cumhuriyeti mührünü taşıyan muhtarların, görevlerini büyük bir özveriyle yaptıklarını dile getirdi. Muhtarlar Günü töreni halk oyunları gösterisi ile son buldu.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, muhtarlarla bir araya geldi. İHA'nın haberine göre, Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 19 Ekim Muhtarlar Günü Buluşması'na AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Anadolu Muhtarları ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, daire başkanları da katıldı.
Sözlerine, motivasyon bakımından muhtarlar ve tüm şehirdeki kurum ve kuruluşları dahil ederek şehrin yönetimini gerçekleştiren Vali Gökmen Çiçek'e ayrı bir parantez açarak başlamak istediğini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek, doğal gaz ve tarım destekleri konuları başta olmak üzere gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan kırsal kesimdeki çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Muhtarlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de topluma karşı büyük bir sorumlulukları olduğuna vurgu yaparak, Başkan Büyükkılıç'a, her muhtarlar gününde düzenlediği organizasyondan dolayı teşekkür etti.
Anadolu Muhtarları ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı ve Kayseri Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya ise Mustafa Kemal Atatürk'ün "Muhtarlar demokrasinin temel taşlarıdır" sözü ile başladığı konuşmasında, muhtarlar olarak, mahalleye, şehre en güzel şekilde hizmet etmek için belediyeler ile iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti. Muhtarlar ile tek tek görüşerek Muhtarlar Günü’nü kutlayan Büyükkılıç, toplu fotoğraf çekiminde de bulundu.
Mersin'in Anamur ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Anamur Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Sarı, günün anlam ve önemini ilişkin konuşma yaptı. Törene, Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İHA'nın haberine göre, Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekildi. Törende konuşma yapan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Özkahraman, Gazze'deki durumun yürekleri burktuğunu ifade ederek, "Bugün, Gazze'de yaşananlar bizleri derinden üzüyor. Orada masum çocuklar yaşamlarını yitirirken, burada rahat olamayız. Bu anlamlı günümüzü Gazze'deki kardeşlerimize ve hayatını kaybeden çocuklara armağan ediyoruz. İnşallah bir an evvel bu zulüm sona erer" dedi.
Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Binası'nda bir araya gelen muhtarlar, günlerini kutlamak amacıyla bando eşliğinde yürüdü. İHA'nın haberine göre, Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyonu Binası'nda bir araya gelen muhtarlar, Muhtarlar Günü'nü kutlamak amacıyla bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda Atatürk heykeli önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşma yapan Edirne Köy ve Mahalle Muhtarları Federasyon Başkanı Fatih Kıyga, "Altyapı çalışmalarından nüfus hizmetlerine, asayiş çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar vatandaşa hizmet yolunda muhtarlarımızın üstlendikleri bu misyon önemini ilk günkü gibi muhafaza etmektedir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olup, köylerimizde ve mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi görüp, seçilmiş oldukları köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin gerek planlanması gerekse hayata geçirilmesi aşamalarında görüş ve önerileri ile her zaman vazgeçilmez olmuştur" dedi.
Ordu'nun Altınordu ve Ünye ilçelerinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. AA'nın haberine göre, Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, ilçe merkezindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Derneğin genel sekreteri Hakan Cemal Aydın, yerinde yönetim ilkesini tam anlamıyla uygulayarak özveriyle hizmet etme gayretinde olan tüm muhtarların, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Törene, Kaymakam Erkan Karahan, Belediye Başkanı Ulaş Tepe, diğer ilgililer ve muhtarlar katıldı.
Ünye ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda tören organize edildi. Tören, Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Öztürk, muhtarlık müessesesinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biri olduğunu ifade etti.
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Didim’de çelenk koyma töreni düzenlendi. İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkan vekili Sevil Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile ilçede görev yapan muhtarlar katıldı. Didim'de görev yapan muhtarlar adına Efeler Muhtarı Mehmet Emin Öztürk ve Fevzi paşa muhtarı Ali Osman Çolak ve Cumhuriyet Muhtarı Özlem Dinçsoy Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhuriyet mahalle Muhtarı Özlem Dinçsoy günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmasıyla tören sona erdi. Törenin ardından İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, muhtarları bir otelde verilen kahvaltıda ağırladı. Kahvaltıda konuşan Kaymakam Kuruca, muhtarların halkın sorunlarını ilgili kurumlara iletmek ve mahalle sorunlarını çözme adına iş yaptığını kaydederek, Didimli muhtarlara da bu anlamda önemli işler yaptığını ifade etti. Kahvaltının ardından muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirildi.
Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. İHA'nın haberine göre, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından milletvekillerinin kutlama mesajları okundu. Ardından Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Biz muhtarlar, demokrasinin en temel unsurlarından biri olan yerel yönetimlerin ilk halkasını oluşturarak halkımızın taleplerini devlete, devletimizin taleplerini ise halka taşımak gibi önemli bir görev üstlenmiş bulunuyoruz" dedi. Sinop Hükümet Meydanı’nda düzenlenen törene Sinop Vali Yardımcıları Ali Osman Bulat, Abdullah Yüksel, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç mahalle ve köylerin muhtarları katıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. AA'nın haberine göre, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumunun ardından Gökçealan köyü Muhtarı Adnan Erdoğan, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı. Programa, Kaymakam Safa Kahraman, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İHA'nın haberine göre, kutlamalara Cumhuriyet Alanı'nda bulunan anıta Muhtarlar Derneği Başkanı Fatih Çarıkçı tarafından çelenk sunumu ile başlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından davetlilere hitap eden Devrek İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak, "19 Ekim 2015 tarihinde çıkarılan bir genelge ile de 'Muhtarlar Günü' olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla da bu yıl muhtarlar gününün 10. yılını kutlamaktayız. Bu günün 'Muhtarlar Günü' ilan edilmesinden dolayı cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Federasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Yerel yönetimler gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri sorumluluklar sebebi ile yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir. Muhtar kelime anlamı itibariyle Türk toplumunun tarihsel ve geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle de söz sahibi, seçilmiş eren, ihtiyar anlamları taşımaktadır. 5493 sayılı belediyeler kanununun 9. Maddesinin f bendi değiştirilerek, muğlâk ifadelerin yerine daha net ve bağlayıcı ifadeler kullanılmalıdır. 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda değişiklik yapılarak adres kayıt sistemi yeniden düzenlenmelidir. Muhtarların mahallerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonlarına katılmaları sağlanmaları ve bu komisyon kararlarında da oy kullanma hakları olmalıdır. Muhtarlık müessesesi 1829’dan günümüze 195 yıllık bir tarihe sahiptir. Kurum genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinde köprü görevi üstlenen bir birimdir" diye konuştu.
Etkinliğe Çaydeğirmeni Beldesi Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Giresun'un Espiye ilçesi Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, protokol konuşmalarının ardından sona erdi. Törene Belediye Başkan Vekili Mustafa Karaman, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde Şehit Şahin Abanoz Parkı'ndaki törende, Eynesil Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Fahrettin Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Belediye Başkan Vekili Ayşe Civil, kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı tören, Öztürk'ün konuşmasıyla sona erdi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende, Belediye Başkan Vekili Rahman Aybar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut ve muhtarlar yer aldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi. İHA'nın haberine göre, Yunusemre Belediyesi Kültür Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç ve mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar Günü etkinliğinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, muhtarları sorunların çözümlerini birlikte paylaşmaya davet etti. Etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, "Buraya gelirken ne hediye verelim diye düşünüyorduk. Belirlenen saat kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin otoparkları sizlere ücretsiz olsun. Bu da bizlerin sizlere hediyesi olsun" dedi. Muhtarlar Günü etkinliğine katılan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım da söz alarak muhtarların gününü kutlayıp, çalışmalarında kolaylıklar diledi.