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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe Sivas deplasmanında - Fenerbahçe Haberleri

        MUHTEMEL 11'LER | Fenerbahçe Sivas deplasmanında

        Fenerbahçe, ligde bugün Sivasspor deplasmanına çıkıyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Mourinho'nun, kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Son idmanda ağrıları nükseden Amrabat ve ayağına darbe alan Mert Hakan Yandaş Sivas'a götürülmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 13.04.2025 - 12:08
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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        Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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        Mourinho'nun, kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor. Son idmanda ağrıları nükseden Amrabat ve ayağına darbe alan Mert Hakan Yandaş Sivas'a götürülmedi. Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almayan Oğuz Aydın ve Filip Kostic as kadroda görev yapacak.

        Fenerbahçe, Sivas'ı devirerek ligde yenilmezlik serisini 15'e çıkarmayı amaçlıyor...

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        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal | Murat, Radakovic, Tolga, Uğur | Moutoussamy | Bekir, Charisis, Efkan, Rodrigues | Manaj

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        Fenerbahçe: Livakovic | Osayi, Skriniar, Çağlar, Kostic | Fred, Szymanski | Oğuz, Talisca, Maximin | Dzeko

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