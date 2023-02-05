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Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

Havanın kötü olduğu şu günlerde kendimizi meşgul edebilmek için çeşitli etkinlikler arıyoruz. İşte hem bilgi haznemizi genişletecek, hem de zaman geçirmemizi sağlayacak; deyim yerindeyse eğlenirken öğreneceğiniz en ilginç 30 bilgi…

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  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Su aygırları üzüldükleri zaman vücutlarından akan terin rengi kırmızıya döner.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Hayatınızın yaklaşık 6'da 1'i çarşamba günlerinde geçer.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Hamam böcekleri kafaları kopsa bile birkaç hafta daha hayatta kalabilirler.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Yalnızca tavşanlar ve papağanlar, kafalarını çevirmeden arkalarını görebilirler.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Her Labrador Retriever cinsi köpek zaman zaman muzlar hakkında rüya görür.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Soğan doğrarken sakız çiğnerseniz, gözleriniz yanmaz.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    İnekler, bir günde insanlardan 200 kat daha fazla gaz üretirler.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Her hapşırma anında beyin hücrelerinin bir kısmı ölür. Aynı zamanda hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu aynı anda kapatırsanız gözleriniz yerinden çıkabilir.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Futbolcular 90 dakikalık bir maçta ortalama 11 km koşarlar.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Her gün 12 yeni doğan bebek yanlış aileye veriliyor.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    7. 111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Bilinene göre; Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    İguanalar suyun altında ortalama 28 dakika kalabilir.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Yarasalar bir mağaradan çıktıklarında ilk olarak sola dönerler.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    İnsanlar ömürlerinin 1 yılında ortalama 5 milyon kez nefes alırlar.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Birçok reklamda ve gazetelerde, bir saat üzerinde gösterilen zaman genelde 10.10 ya da 10.09'dur.

    İşte nedeni
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Bir yılda basılan Monopoly paralarının sayısı, dünya genelinde basılan gerçek para sayısından daha fazla.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Çoğu arabanın kornası, fa notasından çalar.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Birçok markanın kırmızı rujunun içerisinde balık pulu bulunur.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Mavi rengi görebilen tek kuş türü, baykuştur.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Bir insan ortalama 7 dakika içerisinde uykuya dalar.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Bir arının yarım kilo bal üretebilmek için 2 milyon çiçeğe konması gerekir.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Amerika'da 52,6 milyondan fazla köpek yaşıyor.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Yılanlar iki başlı doğduklarında, yemek için kavga ederler.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Zıplayamayan tek hayvan türü fildir.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Amerikalıların yalnızca %38'i sabahları kahvaltı eder.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Parmak izinde olduğu gibi, her insanın dil izi de birbirinden farklıdır.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Denizyıldızları, midelerini tersyüz edebilen tek hayvandır.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Florida, İngiltere'den büyüktür.
  • Muhtemelen hiç duymadınız: İşte ağzınızı açık bırakacak 30 değişik bilgi!

    Çekirgeler, arka bacaklarındaki delikler aracılığıyla duyarlar.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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