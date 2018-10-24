Muhteşem İkili dizisi ilk bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı üstlendiği, yönetmen koltuğunda M.Çağatay Tosun yer aldığı 'Muhteşem İkili' dizisinin senaryosu Başar Başaran ve Emre Özdur imzası taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 'Muhteşem İkili' çok yakında ekranlarda olacak. Peki, Muhteşem İkili dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Muhteşem İkili hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

MUHTEŞEM İKİLİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in olduğu "Muhteşem İkili" 1 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor..

MUHTEŞEM İKİLİ 1. BÖLÜM FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNİN HİKAYESİ

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır. İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular:

İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ