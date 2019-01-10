Muhteşem İkili 10. yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Muhteşem İkili dizisi normalde her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de ekranlarda oluyor. Ancak KANAL D yayın akışına göre, dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Muhteşem İkili'nin yeni bölümüne dair detaylar...

MUHTEŞEM İKİLİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Muhteşem İkili'nin bu akşam yayınlanması gereken yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken, diziler için yapılan reklam anlaşmaları yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor. Muhteşem İkili'nin 10. yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı.

MUHTEŞEM İKİLİ 10. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Muhteşem İkili'nin bu akşam yayınlanmayan 10. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayıncı kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dizinin reklam anlaşması tamamlandığında yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecektir. Muhteşem İkili 10. yeni bölümü ile ilgili detaylı bilgi gelir gelmez, ayrıntılar haberlerimizde olacak.

MUHTEŞEM İKİLİ 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barca’ya Ahsen’den gelen telefondan sonra artık Muhteşem İkili Ahsen’in çok yakınlarında olduğundan emindir. Ama Ahsen neden iletişim kurmamaktadır? Muhteşem İkili’nin gündemini bu meşgul eder.

Yılbaşı akşamı Feridun bütün aileyi bir arada toplayacaktır. Ahsen ise iyice yakınlaşmış olan Barca ve Nilüfer’in arasını bozmak için yeni planlarla sahneye çıkar. Arka arkaya cinayetler işleyen boksör ise Barca ve MKC’nin ilgilendikleri diğer gizemli konudur.

KANAL D YAYIN AKIŞI - 10 OCAK 2019 PERŞEMBE

06:15 AKASYA DURAĞI - TEKRAR

08:15 HAYAT SAĞLIKLI GÜZEL - YENİ BÖLÜM

09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA - CANLI

12:15 GELİNİM MUTFAKTA - YENİ BÖLÜM

16:00 ARKA SOKAKLAR - TEKRAR

18:45 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER - CANLI

19:45 5. DALGA

21:45 SÜRÜCÜ

23:30 KOBRA TAKİBİ

00:30 M. FATİH ÇITLAK İLE HUZUR VAKTİ - YENİ BÖLÜM

01:45 5. DALGA

03:15 SÜRÜCÜ

04:45 KAVAK YELLERİ - TEKRAR

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