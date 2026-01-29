Müjdat Gezen'den sürpriz: 'Gırgıriye'nin assolisti Bülent Ersoy oldu

Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre; Müjdat Gezen, '7 Kocalı Hürmüz' oyununun Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterimi sonrası izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Gezen, yeni projesi 'Gırgıriye' müzikalini sahneye koymaya hazırlandığını duyurdu.

Yeni projesi için yıldızlar karmasından oluşan güçlü bir kadro kurduğunu belirten Müjdat Gezen, en kritik rol olan assolist karakteri için Bülent Ersoy ile anlaştığını açıkladı. İkna sürecinin pek kolay olmadığını esprili bir dille anlatan Gezen, süreci şu sözlerle özetledi: Assolist arayışımız uzun sürdü. Bülent hanım herkese 'Hayır' demeyi adet edinmiş; ilk başta yoğun programı nedeniyle teklife pek sıcak bakmamıştı ancak sonunda kendisini ikna etmeyi başardım.

Müzikalde 3 şarkı seslendirecek olan Bülent Ersoy, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak 'Aziz İstanbul'u yorumladı.

Projenin yapımcısı Onurcan Taş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bülent Ersoy gibi dev bir ismin kadroda yer almasından dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyduklarını ifade etti.