Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Müjdat Gezen'den sürpriz: 'Gırgıriye'nin assolisti Bülent Ersoy oldu - Magazin haberleri

        Müjdat Gezen'den sürpriz: 'Gırgıriye'nin assolisti Bülent Ersoy oldu

        Müjdat Gezen, '7 Kocalı Hürmüz' oyununun gösterimi sonrası sahnede sürpriz bir açıklamada bulundu. Gezen, yeni projesi 'Gırgıriye' müzikalinde assolist rolüyle Bülent Ersoy'un sahne alacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 21:11 Güncelleme: 29.01.2026 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gırgıriye'nin assolisti Bülent Ersoy oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre; Müjdat Gezen, '7 Kocalı Hürmüz' oyununun Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterimi sonrası izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Gezen, yeni projesi 'Gırgıriye' müzikalini sahneye koymaya hazırlandığını duyurdu.

        Yeni projesi için yıldızlar karmasından oluşan güçlü bir kadro kurduğunu belirten Müjdat Gezen, en kritik rol olan assolist karakteri için Bülent Ersoy ile anlaştığını açıkladı. İkna sürecinin pek kolay olmadığını esprili bir dille anlatan Gezen, süreci şu sözlerle özetledi: Assolist arayışımız uzun sürdü. Bülent hanım herkese 'Hayır' demeyi adet edinmiş; ilk başta yoğun programı nedeniyle teklife pek sıcak bakmamıştı ancak sonunda kendisini ikna etmeyi başardım.

        REKLAM

        Müzikalde 3 şarkı seslendirecek olan Bülent Ersoy, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak 'Aziz İstanbul'u yorumladı.

        Projenin yapımcısı Onurcan Taş da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bülent Ersoy gibi dev bir ismin kadroda yer almasından dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyduklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada

        Kocaeli'de polis ekipleri, bir iş insanı ile doktorun kiralık tetikçi aracılığıyla öldürülmesi için iki ayrı suikast planını ortaya çıkardı. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Azmettiricilerin kiralık tetikçi ile buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

        #Müjdat Gezen
        #gırgıriye
        #Bülent Ersoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor