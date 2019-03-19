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Sinema ve tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen’in yaptığı bir basın toplantısı sırasında eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü.
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Burhan Kuzu’nun avukatı Cüneyd Gülcan katılırken, sanık Müjdat Gezen ve avukatı gelmedi.
Mahkeme hakimi, sanığın hazır olmadığını, avukatının ise mazeret bildirmediğini tutanağa geçirdi.
Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Sanık 4 celse olmasına rağmen gelmemiştir. Hakkında zorla getirme emri çıkarılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
GEZEN DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLECEK
Ara kararını açıklayan mahkeme, daha önce hakkında usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen ve son iki celsedir mazeret nedeniyle duruşmaya katılamayan ancak bu celse herhangi bir mazeret de bildirmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Burhan Kuzu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Müjdat Gezen hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Basın Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı Uzmanlaştırma Bürosu'na göndermiş ancak taraflar uzlaşmayı kabul etmemişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Müjdat Gezen hakkında "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
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