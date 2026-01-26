Müjdat Gezen'in de halası olan Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayata veda etti. Okuş'un vefatıyla ilgili olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Acımız büyük. Türk Halk Müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen’in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk de; "Saha Okuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk halk müziği camiasına baş sağlığı ve sabır dileriz" mesajını yayımladı.

Uzun süredir tedavi gördüğü, son günlerde yoğun bakımda bulunduğu öğrenilen Seha Okuş, birkaç gün önce entübe edildiği bildirildi. Okuş, geçtiğimiz aylarda mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamıştı.