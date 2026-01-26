Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Müjdat Gezen'in halası Seha Okuş, hayatını kaybetti

        Seha Okuş, hayatını kaybetti

        Müjdat Gezen'in halası olan Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müjdat Gezen'in acı günü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Müjdat Gezen'in de halası olan Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında hayata veda etti. Okuş'un vefatıyla ilgili olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Acımız büyük. Türk Halk Müziğinin büyük değeri duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen’in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk de; "Saha Okuş'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk halk müziği camiasına baş sağlığı ve sabır dileriz" mesajını yayımladı.

        REKLAM

        Uzun süredir tedavi gördüğü, son günlerde yoğun bakımda bulunduğu öğrenilen Seha Okuş, birkaç gün önce entübe edildiği bildirildi. Okuş, geçtiğimiz aylarda mal varlığını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çöp konteynerinde kadın cesedi

        İstanbul Şişli'de dün akşam bir çöp konteynerinde Özbekistan uyruklu 37 yaşındaki Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlenen başı kesik cansız beden bulunmuştu. Kan donduran cinayette şüpheliler yurt dışına kaçarken yakalandı

        #Seha Okuş
        #Müjdat Gezen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi