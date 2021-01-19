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Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek müjdesi

Covid-19 ile mücadele kapsamında engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlandı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 28 gün sonra yapılacak ikinci doz aşılamadan sonra 15 günlük bağışıklanma sürecinin ardından tedbirleri gevşeteceklerini ve yaşlıların sevdiklerine kavuşabileceği müjdesini verdi

MÜJDE! Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek - Haberler
Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek müjdesi
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DHA

Sağlık çalışanlarına koronavirüse karşı yapılan ilk doz aşının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevlerinde kalan vatandaşlar ile personelin aşılanmasına başlandı.

DHA'nın haberine göre; Ankara’da 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan 245 yaşlı ve 170 personelin aşıları sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

'87 BİN SAKİNİMİZ AŞILANACAK'

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Koç, Türkiye'deki özel, resmi huzurevleri ve engelli bakım merkezlerinin tümünde aşılama işlemlerinin başladığını söyledi. Koç, aşıların oluşturulan aşı ünitelerinde, revirlerde sağlık gözetimi altında yapıldığını, aşı uygulamasından sonra yaşlılar ve engellileri revirde gözlem altına tutulduğunu kaydetti. Koç, aşıyla ilgili süreçleri yakından takip ettiklerini, tüm kuruluşlarda etkin tedbirlerin alındığını belirterek, "Türkiye genelinde 87 bin sakinimiz ve personelimiz aşılanacak. Biz tüm sakinlerimizi ve hizmet eden sağlıkçı ve diğer personelimizin tümünü aşılayacağız. Çünkü biz 14 günlük vardiyalarla çalışıyoruz. Mart ayından bugüne kadar bütün personelimiz vardiya sistemiyle çalışmaktaydı" dedi.

'YAŞLILARIMIZ SEVDİKLERİNE KAVUŞACAK'

Koç, ikinci doz aşıların da 28 gün sonra yapılacağını hatırlatarak, "Sonrasında bir 15 gün daha bağışıklanmayla ilgili bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra tedbirlerimizi de ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız sevdiklerine, ailelerine, çocuklarına kavuşabilecek müjdesini vermek istiyorum" dedi.

'İNŞALLAH HERKESE YETECEK AŞI OLUR'

Covid-19 aşısı olan 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri aşı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Harika Turkay (72) kendisini çok iyi hissettiğini ve aşı olmaktan çok memnun olduğunu belirterek, "Şu an iyiyim. Herhangi bir sorunum yok. Biz daha hiç dışarı çıkmadık. Çok güzel bir bahçeye sahibiz. Müsaade edildiği müddetçe bahçede yürüyüş yaptık; ama evlerine gitmek isteyenler 1 aydan evvel dönmemek kaydıyla gittiler. Bende kızımın yanına gittim; ama korku içinde buraya geldim. Burada çok korkusuz yaşıyorum. İnşallah herkese yetecek aşı olur da herkes aşı olur, rahat rahat dışarı çıkabiliriz. Bütün temennim bu" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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