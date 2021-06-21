Müjde Uzman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Oyuncu, müzisyen ve YouTube fenomeni Oğuzhan Uğur ile sevgili olduklarını duyuran Müjde Uzman, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

MÜJDE UZMAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine modellik ile başlayan Uzman, ardından Vj'lik yapmış daha sonra oyunculuğa adım atmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu günümüze kadar bir çok dizi ve proje de yer aldı.

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde yer alan Müjde Uzman, sinema dünyasına 2015 yılında Hadi İnşallah filmi ile adım atmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Pilot Üsteğmen Funda Turaç karakterine hayat veren Müjde Uzman 1.72 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

Uzman, 2014 yılında troid kanserine yakalandığına duyurmuştu.