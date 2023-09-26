Müjdemi İsterim filmi konusu nedir ve nerede çekildi? Hareket Sekiz oyuncuları kimler?
Televizyonda günün en çarpıcı yapımlarından biri olan Müjdemi İsterim filmi, bu akşam ilk kez Show TV'de izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı filme dair ayrıntıları derledik...
Çekimleri Üsküdar'a bağlı Beylerberyi'nde gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl gösterime giren Müjdemi İsterim filmi, bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanıyor. İşte, şimdiden büyük bir heyecan beklenen Müjdemi İsterim filminin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilgiler...
MÜJDEMİ İSTERİM KONUSU NEDİR?
Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde’nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir.
Genç kadın Bulut’u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut’un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.