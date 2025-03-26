Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Müjdemi İsterim nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?

        Müjdemi İsterim konusu ve oyuncuları: Müjdemi İsterim nerede çekildi?

        Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı film Müjdemi İsterim televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Film hakkında, "Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmdeki orman evi nerede?" soruları gündeme geldi. İşte Müjdemi İsterim filmi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Müjdemi İsterim filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Ömer Faruk Yardımcı yapımcı koltuğunda otururken, Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un filmin başrollerini paylaşıyor. Peki, Müjdemi İsterim filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

        2

        MÜJDEMİ İSTERİM KONUSU NE?

        Müjdemi İsterim, kendilerini bir anda bir cinayet davasının içinde bulan Bulut ve Müjde'nin hikayesini konu ediyor. Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde'nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut'u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder.

        Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut'un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.

        3

        MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Müjdemi İsterim İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi. Filmin farklı mekanları için başka semtler de tercih edildi.

        4

        MÜJDEMİ İSTERİM OYUNCULARI

        Ahmet Kural,

        Ecem Erkek,

        Mehmet Özgür,

        İlker Aksum,

        Bestemsu Özdemir,

        Levent Özdilek,

        Hakan Bilgin,

        Lale Başar.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri