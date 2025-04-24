Muleka: Kalmama izin vermediler

Beşiktaş'tan Al-Kholood'a kiralanan Jackson Muleka, Afrik-Foot.com'a açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'daki hayatı sorulan Muleka, "Biraz karmaşık. Buradaki hava koşulları ve bulunduğum şehrin yapacak bir şeyin olmadığı küçük bir kasaba olması nedeniyle biraz zor. Ama genel olarak iyi bir futbol mücadelesi var ve burayı seviyorum." ifadelerini kullandı.

Al-Kholood'a transferi sorulan 25 yaşındaki futbolcu, "İlginç bir teklif sundular, özellikle finansal olarak. Ayrıca son sezonlarda çok fazla oynamadığım için süre alabileceğim bir kulüp arıyordum. Bana iyi bir proje önerdiler, çok fazla süre almak ve Beşiktaş'ta kazandığımdan daha fazla kazanmak. Kabul etmek yine de zordu ama şartlar göz önüne alındığında, elimdeki en iyi seçenek buydu ve ben de kabul ettim." sözlerini sarf etti.

Muleka, "Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralandın. Geleceğini nasıl görüyorsun?" şeklindeki sorunun ardından, "Şu anda benim için önemli olan tek şey sezonu iyi bir şekilde bitirmek. Gerisini daha sonra göreceği. Sezon sonunda, istatistiklerimi geliştirmeye ve takımın yukarıda kalmasına yardımcı olmaya odaklandım. Gerisini sezon sonunda konuşacağız." dedi.Beşiktaş'taki dönemi için konuşan Demokratik Kongolu futbolcu, "Beşiktaş büyük bir kulüp ve ben de orada kalıp geçen sezon yakaladığım ivmeyi devam ettirmek istedim. İyi bir sezon geçirdim ve goller attım. Bu güvenle yeni sezona başlamak istiyordum ama olmadı. Futbol böyle bir şey. Herkesin olaylara bir bakış açısı vardır. Ben her zaman pozitifim. Burası gelişmeme çok yardımcı olan bir kulüp. Beşiktaş ile hala sözleşmem var. Dediğim gibi sezon sonunda neler olacağını göreceğim." diye konuştu.

Beşiktaş'la ilgili sözlerine devam eden Muleka, "Bir ya da iki sezon daha belki daha da fazla kalmak isterdim ama insanlar buna izin vermedi. Beni dışarı ittiler ve sadece kendi çıkarlarını gördüler. Ama önemli değil, futbol bu. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz. Özellikle yönetim değiştiğinden beri kulüp içinde değişen pek çok şey var. Benim için işlerin nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.Türkiye'deki atmosferlerle ilgili gelen soruya yanıt veren Muleka, "Bu tür stadyumlarda oynamak olağanüstü. Özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe stadyumlarında. Buralarda oynamak çok güzel bir şey. Çok güzel bir atmosfer var. Bu tür takımlarda oynadığınızda sadece oynamak, anın tadını çıkarmak istersiniz. Bu çok ama çok güzel bir şey." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'tan transfer olduğu Al-Kholood'da 25 maça çıkan Muleka, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.