Maltepe'de sokak köpeğini tüfekle öldüren şüphelinin serbest bırakılmasına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa "Mülk sahibi süsüyle dehşeti yaşatıp, köpeğimizi öldürdü!" - Haberler
ABONE OL

Maltepe'de sokak köpeğini tüfekle öldüren şüphelinin serbest bırakılmasına tepki

İstanbul'da bir tamir atölyesi önünde geçtiğimiz günlerde öldürülen sokak köpeğini vuran zanlı serbest bırakıldı. Atölyenin sahibi ise zanlının yıllarca kendisini mülk sahibi olarak gösterdiğini ve kira artışını karşılayamadıkları için önce arabalarına ve atölyeye zarar verdiğini söyledi. Açılan davaların devam ettiğini söyleyen Nihat Keskin, "Son olarak ise baktığımız köpeği katletti" dedi

"Mülk sahibi süsüyle dehşeti yaşatıp, köpeğimizi öldürdü!"
0:00 / 0:00
DHA

Maltepe'de off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesi çevresinde yaşayan sokak köpeğini, tüfekle vurarak öldüren Sadık K.'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması, tepkilere neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre, Nihat Keskin ve çalışma arkadaşı Yasemin Biber Toker, Sadık K.'nin mülk sahibi gibi davranarak kendilerinden yıllarca kira aldığını, pandemi döneminde istediği kira artışını karşılayamadıkları için önce arabalarına ve atölyeye zarar verdiğini anlatarak, "Bu konularla ilgili davalarımız devam ediyor ama, bu sırada aklımıza gelmeyen bir şey yaşadık. Masum bir köpeğe oldu olan. Bu sokakta yaşayan, kulağında küpesi olan bir sokak hayvanıydı" dedi.

TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 16 Kasım Çarşamba günü, off-road yarışçısı Nihat Keskin'e ait tamir atölyesinin çevresinde yaşayan bir sokak köpeği Sadık K. tarafından tüfekle vuruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Sadık K. gözaltına alınırken ağır yaralanan köpek, Maltepe Belediyesi'ne bağlı veterinerlik ekibi tarafından tedavi altına alındı. Yaralı köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen Sadık K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ARABAMIZI YAKTI, ÖZEL MODİFİYE ARAÇLARA ZARAR VERDİ"

Sadık K.'nın serbest bırakılması kararına tepki gösteren Yasemin Biber Toker, "Zorbalığın son noktasındayız şu anda. Biz onun kiracısıydık, 6 yıldır kira veriyorduk. Ama pandemi döneminde kira artışı istedi. Bunu karşılayamayacağımızı söyleyince, şiddet başladı. Bu kez arabalarımıza zarar vermeye başladı. Bu konularla ilgili yaklaşık 6 dava dosyamız var. Arabamızı yaktı, özel modifiye araçların elektrik tesisatlarına su tuttu, lastikler kesildi, atölyemizin saclarını kesti. Bu sırada aklımıza gelmeyen bir şey yaşadık. Masum bir köpeğe oldu olan. Bu sokağın köpeğiydi ama, kulağında küpesi olan bir sokak hayvanıydı. Ve bizim köpeğimizin de oyun arkadaşıydı. Atölyeden köpeğimizle birlikte dışarı çıktığında, elinde silahla çok net şekilde zaten görüntüler bunu gösteriyor, arkadan tüfekle ateş ederek köpeği öldürüyor. İnanın bana korkunç çığlık sesleri hala kulağımdan gitmiyor. Bana haber verildiği zaman hemen emniyete koştum. Emniyette de gereken tedbirleri aldı. Ben buraya daha gelmeden, emniyet gelmiş, arkasından da veterinerler" dedi.

"MÜLK SAHİBİ DE DEĞİLMİŞ, SERBEST OLMASI KORKU VERİYOR"

Sadık K.'nın mülk sahibi de olmadığını öğrendiklerini söyleyen Toker, "Yıllardır kira ödüyoruz, 6 yıla yakın kira sözleşmemiz var. Ama ev sahibi olmadığını da öğrendik. İSKİ atık suyla ilgili bize ceza kesmeye çalıştı. Bu cezayı kendisi alınca çok büyük şok yaşadık. Ondan sonra başladı her şey. O süreçten sonra çok hızlı bir şekilde, zarar verme olayları başladı. Köpeğin öldürülme şekli artık tutulacak hiçbir tarafı yok. Hala serbest olması hepimize korku veriyor. Yanı başımızda, bundan sonraki süreç için korkuyoruz ,endişe ediyoruz. Çocukları tembihliyoruz. Aman geç kalmayın atölyeden. Geç çıkmayın birbirinizin yanından ayrılmayın" diye konuştu.

Toker, ilk olarak atölyedeki yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini, bu nedenle Sadık K.'den şüphelenmediklerini belirterek, "Ne zaman ki ardından saclar ve arabamızın lastikleri kesilmeye başladı, aracımızın elektrik tesisatını keserek hortumla su tuttu, o zaman dedik ki bu arabanın, atölyenin yanma hikayesi de buna bağlanıyor. Ama tabii burada kayıt olmadığı için, o zaman kamera koymamıştık. Daha sonraki suçları işlediği zaman kamera koyduk. İlla ki elimizde kamera kaydı olmasına da gerek yok. Şu suçu, öncekilere bakarak bunun da onun işlediğini anlıyoruz" dedi.

"GERÇEKTEN UYSAL BİR KÖPEKTİ"

Atölye sahibi Nihat Keskin ise, öldürülen köpeğin cinsinin Pitbull gibi gösterilmeye çalışıldığını da belirterek, "Pitbull ile hiç alakası yok. Gerçekten uysal bir köpekti. Bunu çarpıtıyorlar. Bizim köpeklerle beraber, oyuncu bir köpekti. Vahşi bir yanı yoktu. Burada zaten bir sürü hayvanımız var. Bizim de yaban ördeklerimiz, kazlarımız var. Biz de derede besliyoruz. Saldırsa onlara da saldırırdı zaten. Serbest bırakılmasına da inanamıyorum. Çünkü bir canlı katledildi burada. Türk yargısına da güveniyoruz. Bunun böyle kalmayacağına inanıyoruz. Biz bir de bu adama yıllarca kira verdik. Yıllarca bizi de kandırmış zaten. Burası bunun kendi yeri de değilmiş. Mülk sahibinin de bundan haberi yok. Kendi yerinin başkasına kiraya verildiğinden de haberi yok" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Siirt'te 533 personelle operasyon!
GÜNDEM Siirt'te 533 personelle operasyon!
Son dakika haberi... 15 yaşındaki Melike'yi öldüren eski nişanlısının ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM 15 yaşındaki Melike'yi öldüren eski nişanlısının ...
Bakan Kirişçi'den belediyelere su kayıp kaçağı uyarısı!
GÜNDEM Bakan Kirişçi'den belediyelere su kayıp kaçağı ...
Son dakika hava durumu: Sis ve pus yoğun, hava sakin! İstanbul'da bu hafta hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM Bu hafta beklenen hava durumu: Sis ve pus yoğun, hava ...
KPSS tercih kılavuzu: 2022 KPSS Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans tercih ne zaman başlayacak?
GÜNDEM ÖSYM, KPSS 2022 tercih kılavuzu
"Kasa" kavgasında pazarcıyı bıçakladı
GÜNDEM "Kasa" kavgasında pazarcıyı bıçakladı
Maganda kurbanı Berke'den 199 gün sonra acı haber!
GÜNDEM Maganda kurbanı Berke'den 199 gün sonra acı haber!
Öğrenci servisi 2 kardeşe çarptı! 12 yaşında hayata veda! - Bingöl haberleri
GÜNDEM Öğrenci servisi 2 kardeşe çarptı! 12 yaşında hayata ...
Adalet Bakanı Bozdağ 'evlilik birliği' mesajı
GÜNDEM Bozdağ 'evlilik birliği' mesajı
Yaz tatili ne zaman başlıyor 2023 | Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor?
GÜNDEM Yaz tatili ne zaman başlıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.