Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit Mülteci öğrencilere gölge sınıf iddiasına yalanlama

        Mülteci öğrencilere gölge sınıf iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, derslere bir gün bile gitmeyen mülteci öğrenciler için okullarda gölge sınıflar oluşturulup, e-okul üzerinden otomatik karne basıldığı iddialarını yalanladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mülteci öğrencilere gölge sınıf iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlk ve orta dereceli okullardaki 19 milyon öğrenci 14 Haziran tarihinde karne almaya hazırlanırken, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, derslere bir gün bile gitmeyen mülteci öğrenciler için okullarda gölge sınıflar oluşturulup, e-okul üzerinden otomatik karne basıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara ilişkin açıklama geldi.

        İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul’daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrenci gelmiştir.

        Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için bugüne kadar hiçbir not girişi yapılmamıştır. Söz konusu öğrencilere karne düzenlemesi yapılması da söz konusu değildir.

        REKLAM

        İlgili öğrenciler, E-Okul sisteminde kayıtlı oldukları için sistem üzerinde sınıf tekrarı yazan boş karneler görünebilmektedir.

        İlk dönem not almamış ve bugüne kadar herhangi bir not verilmemiş öğrencilerin 12. sınıf puanları oluşmayacağı için sınıf geçmeleri mümkün değildir.

        Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #okul
        #gölge sınıf
        #iletişim başkanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        Uzmanından flaş uyarı! Denizlerdeki ısınma o riski artırıyor!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        İspanya İsrail'e soykırım davasına müdahil olacak
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması
        Tokyo Belediyesi'nden "flört" uygulaması