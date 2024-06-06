Mülteci öğrencilere gölge sınıf iddiasına yalanlama

İlk ve orta dereceli okullardaki 19 milyon öğrenci 14 Haziran tarihinde karne almaya hazırlanırken, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, derslere bir gün bile gitmeyen mülteci öğrenciler için okullarda gölge sınıflar oluşturulup, e-okul üzerinden otomatik karne basıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara ilişkin açıklama geldi.

İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul’daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrenci gelmiştir.

Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrenciler için bugüne kadar hiçbir not girişi yapılmamıştır. Söz konusu öğrencilere karne düzenlemesi yapılması da söz konusu değildir. REKLAM İlgili öğrenciler, E-Okul sisteminde kayıtlı oldukları için sistem üzerinde sınıf tekrarı yazan boş karneler görünebilmektedir. İlk dönem not almamış ve bugüne kadar herhangi bir not verilmemiş öğrencilerin 12. sınıf puanları oluşmayacağı için sınıf geçmeleri mümkün değildir. Sınıf geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesi de söz konusu değildir.