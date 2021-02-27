Mümin Sarıkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu merak konusu oldu. İbo Show'un bu akşamki konukları arasında yer alan Mümin Sarıkaya, şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatıyor. İşte Mümin Sarıkaya hakkında detaylar haberimizde...

MÜMİN SARIKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mümin Sarıkaya (9 Haziran 1978),Türk halk müziği ve özgün müzik sanatçısı.

2015 yılında Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle çıkarılan "Ben Yoruldum Hayat" şarkısıyla tanınmıştır. 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü almıştır.