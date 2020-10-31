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Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları kim? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı konusu ne?

Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı bu akşam saat 20:00'de Star TV'de ekrana gelecek! Yönetmen koltuğunda Rob Cohen'in oturduğu Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı konusu ne? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları kim?

Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları kim? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı konusu ne?

ABD yapımı Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı bu akşam Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. The Mummy Returns (2001) devam filmi olarak bilinen Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı konusu ne? Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı oyuncuları kim?

MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI KONUSU

kinci film The Mummy Returns'ten 10 yıl sonrasında geçen "Mumya: Ejder İmparatoru'nun Mezarı"nda O'Connell ailesi bu kez iki bin yıllık uykusundan uyanan Ejder İmparatoru'nun mumyasıyla baş etmeye çalışıyor.

Ejder İmparatoru Han'ı (Jet Li) yenmenin tek yolu ise imparatorun düşmanlarından oluşan, Çin Seddi'nin yapımı sırasında duvarların altında kalan orduyu canlandırıp savaşmaktır.

Brendan Fraser'ın üçüncü kez Rick O'Connell rolünde oynadığı filmde, Rachel Weisz'ın yerini Maria Bello alırken olaylar 10 yıl sonrasında geçtiği için 20 yaşındaki Alex rolüne de Luke Ford getirildi.

MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI OYUNCULARI

Brendan Fraser
Jet Li
Maria Bello
John Hannah
Luke Ford
Michelle Yeoh
Isabella Leong

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