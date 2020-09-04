Mumya, Alex Kurtzman'ın yönettiği ve Jon Spaihts ve Christopher McQuarrie'nin yazdığı yakında çıkacak bir Amerikan filmi. The Mummy serisinin yeniden başlatılması ve Evrensel Canavarlar paylaşılan evrenin ilk filmi olması amaçlanmıştır. İşte Mumya filminin oyuncuları ve konusu...

MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

2.000 yıl önce Mısır prensesi Ahmanet (Sofia Boutella) babasını öldürür ve karanlık büyü kullanmaya başlar. Canlı kumların altındaki bir mezarda canlanmış olarak cezalandırılır.

Mezarı yeniden keşfedilip modern zamanlarda açıldıktan sonra yeniden diriliyor ve binlerce yılda büyüyen ve tüm insanlığa meydan okuyan korkunç olaylarla dolu bir kötülük getiriyor.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ