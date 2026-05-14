        Mumya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? The Mummy ne zaman çekildi?

        Mumya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Mumya (The Mummy) 14 Mayıs Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Stephen Sommers'in üstlendiği film, 1999 yılında vizyona girdi. Çıktığı dönemde büyük yankı uyandıran Mumya filmi, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Mumya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Mumya filminin konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 18:35 Güncelleme:
        Mumya filminin konusu nedir?

        Mumya filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmin başrollerini Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Mumya filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Mumya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? The Mummy ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Antik Mısır'da Firavun Seti’nin başrahibi olan Imhotep’in, Firavun'un sevgilisi Anck-su-namun ile yaşadığı yasak aşkın bedelini ödemesiyle başlar. Bu ihanetin cezası olarak canlı canlı gömülen ve üzerine "Hom Dai" laneti okunan Imhotep, yüzyıllar boyu sürecek bir sessizliğe mahkum edilir. Takvimler 1923 yılını gösterdiğinde ise maceraperest Rick O'Connell, kütüphaneci Evelyn ve onun sakar kardeşi Jonathan, efsanevi şehir Hamunaptra’yı bulmak üzere yola çıkarlar. Ancak yapılan bir hata, Imhotep’in yeniden uyanmasına neden olur. On mısır belasını dünyaya salan ve tam gücüne ulaşmak için kurbanlar arayan bu kadim canavarı durdurmak, artık bu üçlünün omuzlarındadır.

        MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Brendan Fraser .... Richard "Rick" O'Connell

        Rachel Weisz .... Evelyn Carnahan

        John Hannah .... Jonathan Carnahan

        Arnold Vosloo .... Baş Rahip Imhotep

        Kevin J. O'Connor .... Beni Gabor

        Oded Fehr .... Ardeth Bey

        Jonathan Hyde .... Dr. Allen Chamberlain

        Erick Avari .... Dr. Terrence Bay

