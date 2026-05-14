Mumya (The Mummy) 14 Mayıs Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Stephen Sommers'in üstlendiği film, 1999 yılında vizyona girdi. Çıktığı dönemde büyük yankı uyandıran Mumya filmi, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Mumya filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Mumya filminin konusu ve oyuncuları...
MUMYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Antik Mısır'da Firavun Seti’nin başrahibi olan Imhotep’in, Firavun'un sevgilisi Anck-su-namun ile yaşadığı yasak aşkın bedelini ödemesiyle başlar. Bu ihanetin cezası olarak canlı canlı gömülen ve üzerine "Hom Dai" laneti okunan Imhotep, yüzyıllar boyu sürecek bir sessizliğe mahkum edilir. Takvimler 1923 yılını gösterdiğinde ise maceraperest Rick O'Connell, kütüphaneci Evelyn ve onun sakar kardeşi Jonathan, efsanevi şehir Hamunaptra’yı bulmak üzere yola çıkarlar. Ancak yapılan bir hata, Imhotep’in yeniden uyanmasına neden olur. On mısır belasını dünyaya salan ve tam gücüne ulaşmak için kurbanlar arayan bu kadim canavarı durdurmak, artık bu üçlünün omuzlarındadır.
MUMYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Brendan Fraser .... Richard "Rick" O'Connell
Rachel Weisz .... Evelyn Carnahan
John Hannah .... Jonathan Carnahan
Arnold Vosloo .... Baş Rahip Imhotep
Kevin J. O'Connor .... Beni Gabor
Oded Fehr .... Ardeth Bey
Jonathan Hyde .... Dr. Allen Chamberlain
Erick Avari .... Dr. Terrence Bay