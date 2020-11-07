Mumya Geri Dönüyor'da lanetli efsane bir kez daha dehşet saçıyor. Oyuncu kadrosunda; Brendan Fraser, Rachel Weisz ve Dwayne Johnson’ın yer aldığı filmin yönetmenliğini Stephen Sommers üstleniyor.

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Stephen Sommers

Oyuncular: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Dwayne Johnson

Tür: Macera, Fantastik

Ülke: 2001 / ABD

MUMYA GERİ DÖNÜYOR FİLMİ KONUSU

Yıl 1935. Mumya’nın geri dönerek dehşet saçmasının ardından 10 yıl geçmiştir. Rick O’Connell Evelyn ile evlenmiştir ve 9 yaşında bir oğulları vardır. Fakat Imhotep’in mumyalanmış bedeni Londra’da bir müzeye nakledilince, lanetli efsane bir kez daha dehşet saçmaya başlar. İşin kötüsü, Imhotep’inkinden daha güçlü bir ruh da devrededir bu kez! İki gizemli varlığın çarpışmasına sahne olan dünyanın kaderi bir kez daha O’Connell’ların elindedir...