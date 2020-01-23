Münir Özkul ile Ayşen Gruda, ‘Münir Özkul & Ayşen Gruda Film Afişleri' sergisiyle anıldı

Münir Özkul, 5 Ocak 2018'de, Ayşen Gruda ise 23 Ocak 2019'da aramızdan ayrılmıştı. Özkul ve Gruda, Beyoğlu Belediyesi ile TÜRVAK Sinema - Tiyatro Müzesi tarafından açılan 'Münir Özkul & Ayşen Gruda Film Afişleri' sergisiyle anıldı. Galatasaray Meydanı'nda açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu millete bir arada gülmeyi öğrettiler, bizim insanımıza ait hasletleri en güzel şekilde sinema salonunda sonra televizyon ekranlarında milletimizle paylaştılar. Yeşilçam'da oynadıkları filmlerdeki bu afişler ise Anadolu'nun en ücra köşesinde yer buldu. Her şeyden önce insanımızın gönlünde yer buldu. Hepimiz özellikle 'Hababam Sınıfı' ile tanıyoruz Münir Özkul ve Ayşen Gruda'yı kendi adıma rahmet diliyorum, ikisi de ayrı bir kıymet bizim için. Bu ülke bu değerleri unutmadı, unutmayacak. Bizde Beyoğlu Belediyesi olarak bu iki değere sahip çıkacak ve hatıralarını yaşatacağız" dedi.

Yeşilçam'ın iki önemli isminden bahseden Beyoğlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasir Ahıskalı "Biz Beyoğlu Belediyesi olarak Yeşilçam'ın bu önemli iki ismini Münir Özkul ve Ayşen Gruda'yı vefatlarının sene-i devriyesinde bir kez daha rahmet, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bunlar Türk sinemasına verdikleri emekle, ortaya koydukları yapıtlarla Türk insanının gönül dünyasında çok ayrı bir yer edindiler" şeklinde konuştu.