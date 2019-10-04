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Muntazam nasıl yazılır? Muntazam ne demek? Muntazam TDK imla

Muntazam kelimesinin anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre muntazam nasıl yazılır? Muntazam ne demek? İşte cevabı...

Muntazam nasıl yazılır?

Muntazam ne demek? Muntazam sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUNTAZAM TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muntazam şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bunun dışında görülen yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "muntazam"dır. 

MUNTAZAM SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI NEDİR? 

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı "düzgün, düzenli, derli toplu" olan muntazam, Arapça kökenlidir.

 

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