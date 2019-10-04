Muntazam ne demek? Muntazam sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.
MUNTAZAM TDK İMLA
Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muntazam şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
Bunun dışında görülen yazımlar ise imla hatasıdır.
Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "muntazam"dır.
MUNTAZAM SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI NEDİR?
TDK sözlüğüne göre dilimizdeki anlamı "düzgün, düzenli, derli toplu" olan muntazam, Arapça kökenlidir.
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