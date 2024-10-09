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        Munzur Dağı eteklerinde kavun, karpuz yetiştiriciliği artıyor

        Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde tarım arazilerinde meyve ve sebze üretiminin yanı sıra son yıllarda kavun ve karpuz yetiştiriciliği de giderek artıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Serkan Kütük, kentte tarım sektörünün her yıl daha da geliştiğini belirterek, "Son yıllarda meyvecilik ve sebzecilik sektöründe önemli adımlar atılıyor. Özellikle seracılık ve kapama meyve bahçelerinin hızla çoğalıyor olması, doğunun sebze ve meyve deposu olma yolunda attığımız adımların göstergesidir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:42
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        Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde tarım arazilerinde meyve ve sebze üretiminin yanı sıra son yıllarda kavun ve karpuz yetiştiriciliği de yaygın yapılıyor.

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        Geçen yıl tarımsal arazinin 1942 dekarında karpuz, 1259 dekarında ise kavun üretimi yapılan kentte, bu iki üründe toplam 13 bin 451 ton rekolte elde edildi.

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        asada devam edilen şehirde 50 çiftçinin yetiştirdiği kavun ve karpuzlar, il merkezinin yanı sıra Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki illere satılıyor.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Serkan Kütük,kentte tarım sektörünün her yıl daha da geliştiğini söyledi.

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        Çok yönlü tarımsal potansiyele sahip olan kentin, özellikle sebze ve meyve üretiminde bölgede söz sahibi olduğunu ifade eden Kütük, şöyle konuştu: "Erzincan'da, tarla bitkilerinden meyveciliğe, sebzecilikten tıbbi aromatik bitkilere, küçükbaş hayvancılıktan su ürünlerine, büyükbaş hayvancılıktan arıcılığa kadar tarımın tüm alt sektörlerini görmek mümkün. Sahip olduğu toprak ve su yapısı ile birlikte ilimizin mikro klima iklime sahip olması nedeniyle son yıllarda meyvecilik ve sebzecilik sektöründe önemli adımlar atılıyor. Özellikle seracılık ve kapama meyve bahçelerinin hızla çoğalıyor olması, doğunun sebze ve meyve deposu olma yolunda attığımız adımların göstergesidir."

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        Kütük, sebze ve meyve üretiminde özellikle kavun, karpuz, domates, salatalık, fasulye, biber, gibi ürünlerin öne çıktığını belirtti.

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        Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde gözle görülür bir artışın yaşandığını anlatan Kütük, "TÜİK'in 2023 yılı verilerine göre, ilimizde 1942 dekar alanda karpuz, 1259 dekarlık alanda ise kavun yetiştiriciliği yapılmıştı. Bu yıl ise saha gözlemlerimize göre hem karpuzda hem de kavunda gerek ekiliş alanı gerekse üretim noktasında artış gözlemlemekteyiz. Erzincan çiftçisi, bölgede tarımın ve üretimin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

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        Üretici Şeref Oruç da Erzincan genelinde her yıl artan üretimle bu yıl bereketli bir kavun, karpuz sezonu geçirdiklerini dile getirdi.

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        Kalitede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Oruç, şunları kaydetti: "Munzur Dağı eteklerinde Mollaköy beldesi sınırları içerisinde yaklaşık 40 dönümlük tarım arazisinde kavun ve karpuz üretimi gerçekleştiriyoruz. Sezon artık yavaş yavaş bitiyor. Geçen yılda aynı ürünü ekmiştim. Bu sene verimde yaklaşık yüzde 30 artış var. Çiftçimiz çalışkan ve her zaman üretir. Üretilen fazla ürünümüzü yurt dışına satabilmek için destek bekliyoruz. Bu eğer gerçekleşirse içeride üretim ve fiyat istikrarı olur."

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        Oruç, bölgede yetişen ürünlerin Doğu Anadolu ve Karadeniz'de bulunan illere sevk edildiğini belirterek, "Burada ektiğimiz ürünler aroması ve tadı ile sofralarda tercih edilen ürünler. Erzincan gibi rakım ne kadar yüksek olursa ürünün aroması ve kalitesi de sahilde ekilen ürünlere göre daha kaliteli oluyor. Bu yıl verimin yüksek olması ürünlerde fiyatları aşağı çekti. Biz çiftçiler bu nedenle beklediğimizi alamadık" diye konuştu.

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