Oruç, bölgede yetişen ürünlerin Doğu Anadolu ve Karadeniz'de bulunan illere sevk edildiğini belirterek, "Burada ektiğimiz ürünler aroması ve tadı ile sofralarda tercih edilen ürünler. Erzincan gibi rakım ne kadar yüksek olursa ürünün aroması ve kalitesi de sahilde ekilen ürünlere göre daha kaliteli oluyor. Bu yıl verimin yüksek olması ürünlerde fiyatları aşağı çekti. Biz çiftçiler bu nedenle beklediğimizi alamadık" diye konuştu.