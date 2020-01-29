Müptezel sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MÜPTEZEL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, müptezel şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "mübtezel, muptezel" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'müptezel'dir.

MÜPTEZEL NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz' anlamına gelen müptezel , Türkçeye Arapçadan geçmiştir.