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Murat Başaran: Çok mutluyum

Sevgilisi Ayten Öztürk ile hayatını birleştiren Murat Başaran, duygularını dile getirdi. Şarkıcı, "Çok mutluyum. İstediğim kadını aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Bizi Ahmet Selçuk İlkan tanıştırdı" açıklamasında bulundu

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  • Murat Başaran: Çok mutluyum - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Murat Başaran, 1 yıldır beraber olduğu iş kadını Ayten Öztürk’le evlendi. Başaran ve Öztürk, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girdi.
  • Murat Başaran: Çok mutluyum - Magazin haberleri

    Çift, nikâh akşamında ise yakın dostlarını Gayrettepe'deki bir otelde gerçekleştirdikleri düğün töreninde ağırladı. Ahmet Selçuk İlkan, Yılmaz Morgül, Ömür Gedik, Hatice, Lara, Nilay Dorsa, Nuri Alço, Tuğba Ekinci, Nermin Aşcıoğlu, Ece Gürsel, Latif Doğan, Saruhan Hünel gibi isimlerin katıldığı gecede müzik şöleni yaşandı.
  • Murat Başaran: Çok mutluyum - Magazin haberleri

    "İSTEDİĞİM KADINI ALDIM"

    Murat Başaran ve Ayten Öztürk, kameraların karşısına geçerek, duygularını paylaştı. Murat Başaran, "Çok mutluyum. İstediğim kadını aldım. Gerçekten tavsiye ediyorum. Bizi Ahmet Selçuk İlkan tanıştırdı. Bir gün bir gecesine gittim. Baktım, karşıda bir hatun oturuyor. 'Kim bu?' falan derken Ahmet ağabeye bizi tanıştırması için rica ettim. Öylece tanıştık" dedi.
  • Murat Başaran: Çok mutluyum - Magazin haberleri

    "KENDİSİNE BİR ŞARKI DAHA YAPIYORUM"

    Ayten Öztürk’ün geçen yıl hayatını kaybeden babasının doğum günü olan 15 Nisan’da evlenmeye karar verdiklerini açıklayan Murat Başaran, "Benden böyle bir ricada bulundu. Ben de 'Memnuniyetle' dedim" şeklinde konuştu.

    Başaran, muhabirlerin, "Özel bir şarkınız var mı?" sorusuna, "Ben Sana Ölürüm' bizim şarkımız. Ayrıca kendisine bir şarkı daha yapıyorum" yanıtını verdi.
  • Murat Başaran: Çok mutluyum - Magazin haberleri

    Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço da bu özel günde yakın dostlarını yalnız bırakmadı. Çifte mutluluklar dileyen Nuri Alço, "Gençler için uygun, güzel bir düğün. Murat’ı tebrik ediyorum. Sevdiğim bir arkadaşım. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
  • Murat Başaran: Çok mutluyum - Magazin haberleri

    "GÜZEL BİR UYUM İÇERİSİNDE OLDULAR"

    Ayrıca basın mensuplarıyla sohbet eden Alço, şimdilerde SHOW TV'de ekrana gelen 'Aile'de başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaşan ve projede 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu beğendiğini ifade etti.

    Alço, "Çok başarılı buluyorum. Serenay Sarıkaya ile güzel bir uyum içerisinde oldular" şeklinde de konuştu.

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