Murat Başaran: Çok mutluyum

"KENDİSİNE BİR ŞARKI DAHA YAPIYORUM"



Ayten Öztürk’ün geçen yıl hayatını kaybeden babasının doğum günü olan 15 Nisan’da evlenmeye karar verdiklerini açıklayan Murat Başaran, "Benden böyle bir ricada bulundu. Ben de 'Memnuniyetle' dedim" şeklinde konuştu.



Başaran, muhabirlerin, "Özel bir şarkınız var mı?" sorusuna, "Ben Sana Ölürüm' bizim şarkımız. Ayrıca kendisine bir şarkı daha yapıyorum" yanıtını verdi.