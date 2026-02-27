Murat Başaran ile Hakan Peker arasındaki 'Karam' tartışması büyüyor

90'lı yılların sevilen şarkılarından 'Karam', yıllar sonra bestecisi ve yorumcusunu karşı karşıya getirdi. Şarkıcı Murat Başaran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkının hikâyesini anlatmış; Hakan Peker'in seslendirdiği eserin aslında kendisi tarafından yazıldığını açıklamıştı. Başaran, "Albüm milyonlar sattığı halde bir kere bile adımı geçirmedi," sözleriyle Peker'e sitem etmişti.

Bu iddiaların ardından ikili arasında ipler gerildi. Hakan Peker, sosyal medya hesabından bir konser görüntüsü paylaşarak Başaran'ın sözlerine yanıt verdi. Paylaşımında künye kısmında Feyyaz Kuruş ve Murat Başaran'ın isimlerine yer veren Peker, "Nerede adını anmamışız?" ifadelerini kullanarak meslektaşına karşılık verdi.

REKLAM

"KARAM'IN SÖZ YAZARI BENİM"