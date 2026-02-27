Murat Başaran ile Hakan Peker arasındaki 'Karam' tartışması büyüyor
'Karam' şarkısı, yıllar sonra Murat Başaran ile Hakan Peker'i karşı karşıya getirdi. Şarkının söz yazarı olduğunu açıklayan Başaran'ın sitemine Peker'den sosyal medya üzerinden yanıt gelirken, taraflar arasındaki polemik açıklamalarla büyüdü
90'lı yılların sevilen şarkılarından 'Karam', yıllar sonra bestecisi ve yorumcusunu karşı karşıya getirdi. Şarkıcı Murat Başaran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkının hikâyesini anlatmış; Hakan Peker'in seslendirdiği eserin aslında kendisi tarafından yazıldığını açıklamıştı. Başaran, "Albüm milyonlar sattığı halde bir kere bile adımı geçirmedi," sözleriyle Peker'e sitem etmişti.
Bu iddiaların ardından ikili arasında ipler gerildi. Hakan Peker, sosyal medya hesabından bir konser görüntüsü paylaşarak Başaran'ın sözlerine yanıt verdi. Paylaşımında künye kısmında Feyyaz Kuruş ve Murat Başaran'ın isimlerine yer veren Peker, "Nerede adını anmamışız?" ifadelerini kullanarak meslektaşına karşılık verdi.
"KARAM'IN SÖZ YAZARI BENİM"
Hakan Peker'in bu hamlesi üzerine Murat Başaran yeni bir açıklama daha yaptı. Başaran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Geçtiğimiz günlerde hepinizin hayatında ayrı bir yeri olan ve hikâyesini merak edip sürekli sorduğunuz 'Karam'ı anlattım. O sırada da şarkının yorumcusuna küçük bir sitemde bulundum. Ben sadece bir teşekkür beklediğimi söylemiştim; sağ olsunlar, teşekkür yerine polemik geldi. Üstüne bir de 'Şarkının söz yazarı sen değilsin,' denildi.
Bir kez daha netleştirelim: Karam'ın söz yazarı benim! Madem konu teşekkür... Teşekkür bana gelecekken, ben teşekkür edeyim: Görselde de gördüğünüz gibi (kırmızı alan) 20 satırlık şarkının sadece 2 satırına katkı sunan ve 'şarkının söz yazarı o' denilen arkadaşımıza, o 'devasa' emeği için ayrıca teşekkür ederim.
Yine gol olmadı, beklediğimiz teşekkürü alamadık. Ben yine teşekkür eden tarafta kaldım. Ne yapsak? 'Karam'ı bir kenara bırakıp 'Bu teşekkür kapanmayan yaram' diye yeni bir şarkı mı yazsam?