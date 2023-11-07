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        Haberler Müzik Murat Boz, 10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi - Magazin haberleri

        Murat Boz, 10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi

        Murat Boz, yeni albümü '3'ün üçüncü klibini 'Aşkın Darağacı' isimli şarkısına çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:28
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        10 yıldır demlenen şarkısını kliplendirdi
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        Yaklaşık on yıl önce haklarını aldığı şarkıyı sevenleriyle buluşturmak için doğru zamanı beklediğini söyleyen Murat Boz, "Bu şarkıyı on yıldır ruhumda demlendirdim. Yorumlarken en duygulandığım şarkılardan birisi oldu" dedi.

        GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI

        Akustik öğeler içeren klipte Murat Boz'a yıllardır birlikte çalıştığı orkestra arkadaşları eşlik etti. Çekimler esnasında bir ara kendisini şarkının duygusal atmosferine kaptıran Boz, şarkıyı seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

        'Aşkın Darağacı' isimli parçanın sözleri Günay Çoban'a, müziği Serkan İzzet Özdoğan'a ait olan şarkının klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlendi.

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        #murat boz
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