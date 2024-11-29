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        Haberler Objektife Takılanlar Murat Boz: Benim için aşk dolu bir yıl olsun - Magazin haberleri

        Murat Boz: Benim için aşk dolu bir yıl olsun

        Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Murat Boz, samimi açıklamalarda bulundu. Boz; "Bu yıl benim için aşk dolu bir yıl olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 08:16 Güncelleme: 29.11.2024 - 08:16
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        "Aşk dolu bir yıl olsun"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; spor yorumcusu Sinan Engin ile şarkıcı Murat Boz, Cihangir'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz; "Oğulcan'ın gecesine geldik. Ne zamandır gelmiyordum bugüne nasip oldu. Burada olduğumdan çok mutluyum. Oğulcan'ı aşırı seviyorum. İçerideyiz, eğleniyoruz. Çok leziz yemekler, sohbet hepsi muhteşem" diye konuştu.

        "TATİLE ÇIKACAĞIM"

        Murat Boz, gazetecilerin, "Sizin günleriniz nasıl geçiyor?" şeklindeki sorusuna ise "Konserlerden kafamı kaldıramadım uzun bir süre. Güzel de devam ediyor ama bir ufak ara verdim kendime. Tatile çıkacağım, yurt dışına gideceğim. Sonra geleceğim konserlere devam" dedi.

        24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sahne aldığını söyleyen Murat Boz; "Öğretmenlerimize konser verdim, çok muhteşemdi. Buradan bir kez daha tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum, anneciğim başta olmak üzere..." diye konuştu.

        "AŞK DOLU BİR YIL OLSUN"

        Ayrıca bu yılı kendisi için aşk yılı olmasını temenni ettiğini ifade eden Murat Boz, "Vallahi olsun neden olmasın ki? Bu yıl benim için aşk dolu bir yıl olsun" dedi.

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