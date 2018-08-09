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Kapıda bekleyen gazetecilerden kaçmak için telefonla konuşma taktiğini uygulayan Enver, valenin otomobilini geç getirmesi nedeniyle, soru yağmuruna tutuldu. ‘İstanbullu Gelin’in yeni sezonu için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, Boz’un mekana gelmesiyle ilgili, “Bu konuları konuşmak istemiyorum, teşekkür ederim” demekle yetindi. Enver’den bir saat sonra kapıda görülen Moray ve İnselel, yemekten artan balıkları sokak kedilerine yedirdi. Moray, “Murat Bey’i gördünüz mü?” sorusuna, “Martılar, Didem, Aslı ve ben vardık. Murat diye biri hiç girmedi içeri. Giren olduysa da, kimliğine bakmadık” diyerek kaçamak yanıt verdi.