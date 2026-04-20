        Murat Boz'dan Gülistan Doku mesajı

        Murat Boz’dan Gülistan Doku mesajı

        Ünlü şarkıcı Murat Boz, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve soruşturma dosyası yeniden açılan Gülistan Doku ile ilgili paylaşımda bulundu

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 13:55 Güncelleme:
        "Unutmayacağız"

        Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası yeniden açılmıştı. Soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

        Ünlü şarkıcı Murat Boz, Gülistan Doku ile ilgili paylaşımda bulundu. Boz, "Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Halı çırpma ve gürültü kavgası... Yaşlı çift öldürüldü!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arazi satışında sert düşüş
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
