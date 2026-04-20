Murat Boz’dan Gülistan Doku mesajı

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma dosyası yeniden açılmıştı. Soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel cumartesi gecesi tutuklanmıştı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Gülistan Doku ile ilgili paylaşımda bulundu. Boz, "Gülistan… Adın bir süredir bir kaybın değil, bir bekleyişin adı. Bir annenin, bir babanın her gün yeniden başlayan duası, bir evin hiç sönmeyen ışığı, bir ülkenin içinde taşıdığı ince bir sızı. Biz seni tanımadık belki ama içimizde bir yer seni biliyor. Eksik kalan her şeyden, yarım bırakılan her hayalden. Dileğim; hakikatin gecikmeden gelmesi, bir annenin yüreğine bir gün olsun su serpilmesi ve hiçbir genç kadının bir daha böyle bir karanlığa bırakılmaması. Gülistan Doku… Unutmadık. Unutmayacağız" ifadelerini kullandı.