Murat Cemcir son yılların en önmeli komedyenlerinden bir tanesi olarak adındna sıkça söz ettiriyor. Ahmet Kural ile birlikte oynadıkları Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Düğün Dernek ve Ailecek Şaşkınız gibi birçok başarılı projeye imza attı. Peki, Murat Cemcir kimdir? Murat Cemcir kaç yaşında ve nerelidir? Murat Cemcir'in kariyeri...
MURAT CEMCİR KİMDİR?
1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.
Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.
2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.
MURAT CEMCİR'İN FİLMLERİ VE DİZİLERİ
|Yıl
|Dizinin veya Filmin Adı
|Oynadığı Rol
|2018
|Ailecek Şaşkınız
|Gökhan
|2017
|Çalgı Çengi :İkimiz
|Salih
|2016
|Hayatımın Aşkı
|Konuk Oyuncu(1.bölüm)
|2015
|Düğün Dernek 2: Sünnet
|Çetin
|2014
|Kardeş Payı
|Ali Özdemir
|2013
|Düğün Dernek
|Çetin
|2012
|İşler Güçler
|Kendisi
|2012
|Behzat Ç.
|Salih (Çalgı Çengi) (60. Bölüm)
|2012
|Yeraltı
|Sinan
|2011
|Üsküdar'a Giderken
|Oğuz Cemcir
|2010
|Küstüm Çiçeği
|Hidayet
|2010
|Çalgı Çengi
|Salih
|2009
|Bir Bulut Olsam
|Asil
|2009
|Ramazan Güzeldir
|Dilenci Tankut
|2008
|Gazi
|Konuk Oyuncu
|2008
|Kurbanlık
|Fakir Adam
|2008
|Beşinci Boyut (Söndürülen Hayatlar Bölümü)
|Doktor Kenan
|2006
|Polis
|Komiser Hüseyin
|2006
|Pars: Kiraz Operasyonu
|Kargo müdürü
|2006
|Takva
|Mahmut
|2002
|Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
|Fatih Hoca
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