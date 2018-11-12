Murat Cemcir son yılların en önmeli komedyenlerinden bir tanesi olarak adındna sıkça söz ettiriyor. Ahmet Kural ile birlikte oynadıkları Kardeş Payı, Çalgı Çengi, Düğün Dernek ve Ailecek Şaşkınız gibi birçok başarılı projeye imza attı. Peki, Murat Cemcir kimdir? Murat Cemcir kaç yaşında ve nerelidir? Murat Cemcir'in kariyeri...

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

MURAT CEMCİR'İN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Yıl Dizinin veya Filmin Adı Oynadığı Rol 2018 Ailecek Şaşkınız Gökhan 2017 Çalgı Çengi :İkimiz Salih 2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1.bölüm) 2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Çetin 2014 Kardeş Payı Ali Özdemir 2013 Düğün Dernek Çetin 2012 İşler Güçler Kendisi 2012 Behzat Ç. Salih (Çalgı Çengi) (60. Bölüm) 2012 Yeraltı Sinan 2011 Üsküdar'a Giderken Oğuz Cemcir 2010 Küstüm Çiçeği Hidayet 2010 Çalgı Çengi Salih 2009 Bir Bulut Olsam Asil 2009 Ramazan Güzeldir Dilenci Tankut 2008 Gazi Konuk Oyuncu 2008 Kurbanlık Fakir Adam 2008 Beşinci Boyut (Söndürülen Hayatlar Bölümü) Doktor Kenan 2006 Polis Komiser Hüseyin 2006 Pars: Kiraz Operasyonu Kargo müdürü 2006 Takva Mahmut 2002 Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Fatih Hoca

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