        Murat Dalkılıç: Amacım kimseyi kırmak değil - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: Amacım kimseyi kırmak değil

        Geçtiğimiz günlerde yapay zekâyla hazırlanan beste tekliflerine tepki gösteren Murat Dalkılıç, sektörde sonuç vermeyen yöntemlerde ısrar etmenin bir kaçış olduğunu belirterek, "Amacım kimseyi kırmak değil, boşa kürek çekmemek" dedi

        Giriş: 09.02.2026 - 21:13 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:19
        Geçtiğimiz gün ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yapay zekâ uygulamalarıyla hazırlanan ve kendisine gönderilen çok sayıdaki beste teklifine sosyal medya hesabından tepki göstermiş, "Bu mesleğin dinamikleri düşündüğünüz gibi çalışmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Dalkılıç, paylaşımının ardından takipçilerinden gelen ekonomik zorluklar, gelecek kaygısı ve sektörde çıkış yolu arayışı içeren çok sayıda mesaja da değindi. Yapay zekâ üzerinden kısa yoldan müzik sektöründe yer edinmeye çalışanlara seslenen ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı;

        "Dün yazdığım konuyla ilgili çok mesaj aldım; kırgınlığını, sıkışmışlığını, hatta evsiz kalma korkusunu paylaşanlar oldu. Demek ki mesele hakikaten büyük, tam tahmin ettiğim gibi. Şunu açıkça söyleyeceğim: Bazı uğraşlar, emek versek de sonuç üretmiyor. Bunu görmek acı ama görmezden gelmek daha pahalıdır. Sen zamanını boşa harcarken orada borç büyür, o zaman umudunu iyice yitirirsin. Çalışmadığını gördüğün bir yöntemde ısrar etmek de artık besbelli bir kaçış oluyor; cesaret falan değil.

        Bu yazdıklarım hoşunuza gitmeyebilir ama birbirimizi avutmanın kimseye faydası yok. İsteyen olursa bir araya da geliriz; anlatırım, anlatırız. İşi bilen insanlarla, profesyonellerle birlikte somut olarak ne yapılabilir konuşuruz. Amacım kimseyi kırmak değil, boşa kürek çekmemek."

