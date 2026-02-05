Habertürk
        Murat Dalkılıç'tan, Özgü Kaya'ya: Varlığına bin şükür

        Murat Dalkılıç, oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'nın 30'uncu doğum gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:35
        Murat Dalkılıç, aşka geldi. Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Dalkılıç, sevgilisinin 30'uncu yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

        Ünlü şarkıcı, paylaştığı fotoğraflara; "Varlığına bin şükür" notunu düştü.

        Çift, yılbaşında ailelerini bir araya getirerek, evlilik yolunda ilk somut adımı atmıştı.

        #Murat Dalkılıç
        #Özgü Kaya
