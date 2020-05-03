Kritik uyarı! Bir gecelik uykusuzluğun bile telafisi yok

Murat Dilmener kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin önemli isimlerinden biri olan öğretim görevlisi Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle 78 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

PROF.DR. MURAT DİLMENER KİMDİR?

Murat Dilmener, 1942 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde birçok öğrencinin yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan Murat Dilmener, yoksul hastalara verdiği destek ve onları ücretsiz tedavi etmesiyle tanınmaktaydı.

Murat Dilmener 4 çocuk sahibiydi.