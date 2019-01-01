Murat Ercan kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Sincan Belediye Başkan Adaylığı için Murat Ercan ismini açıklaması bekleniyor. Peki, Murat Ercan kimdir? İşte, Murat Ercan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan, 1974 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans programını tamamladı.

Murat Ercan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı komisyonlarında görev aldı. Mahalle Komisyon Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığında ve AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde ise AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ercan, evli ve 3 çocuk babası.

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