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        Haberler Bilgi Magazin Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi TV’de ilk kez yayınlanacak! Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

        Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi konusu ne, oyuncuları kim?

        Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin başrolünde Burak Sevinç, Tuvana Türkay gibi ünlü isimler yer alıyor. 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan'ın hayatını konu edinen filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Ayyıldız oturuyor. Ünlü sanatçının hayranları film başlamadan önce Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi konusu, oyuncuları ile ilgili bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 17:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:34
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        Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi konusu ne, oyuncuları kim?
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        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi bu akşam ilk kez yayınlanacak. Filmde, Murat Göğebakan’ın çocukluk döneminden başlayıp hastalık sürecine ve vefatına kadar hayatının tamamı seyirciye aktarılıyor. İşte Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN KONUSU

        Film, Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.

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        MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN OYUNCULARI

        Burak Sevinç

        Tuvana Türkay

        Hande Soral

        Feride Çetin

        Necmi Yapıcı

        Güney Kılınç

        Faruk Pakiş

        Kadir Bertan

        MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı TV'de ilk kez 31 Ekim Perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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