Murat Göğebakan Kalbim Yaralı filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filminin başrolünde Burak Sevinç, Tuvana Türkay gibi ünlü isimler yer alıyor. 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan'ın hayatını konu edinen filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Ayyıldız oturuyor. Ünlü sanatçının hayranları film başlamadan önce Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi konusu, oyuncuları ile ilgili bilgiler
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi bu akşam ilk kez yayınlanacak. Filmde, Murat Göğebakan’ın çocukluk döneminden başlayıp hastalık sürecine ve vefatına kadar hayatının tamamı seyirciye aktarılıyor. İşte Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN KONUSU
Film, Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayat hikâyesini konu ediniyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.
MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİNİN OYUNCULARI
Burak Sevinç
Tuvana Türkay
Hande Soral
Feride Çetin
Necmi Yapıcı
Güney Kılınç
Faruk Pakiş
Kadir Bertan
MURAT GÖĞEBAKAN: KALBİM YARALI FİLMİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı TV'de ilk kez 31 Ekim Perşembe saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.